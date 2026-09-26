Статьи и обзоры
Какой SSD выбрать в 2026 экспертное руководство по всем параметрам
Выбор SSD в 2026 году: экспертное руководство по всем параметрам Скорость современного ПК сегодня определяет именно SSD, а не гигагерцы процессора: система грузится за секунды, программы открыв ...
Какой роутер для дома лучше купить в 2026
Роутер для дома: какой лучше купить для интернета и Wi-Fi в квартире Разобраться, какой роутер для дома лучше купить для интернета и Wi-Fi в квартире, в 2026 году стало одновременно и проще, и ...
Как выбрать хорошую мышку для компьютера
Как выбрать хорошую мышку для компьютера За годы работы я протестировал не один десяток манипуляторов разных форм и категорий, и вопрос выбора хорошей мышки оказывается глубже, чем кажется. Ком ...
Топ беспроводных мышек
За годы тестирования я собрал полноценный топ беспроводных мышек - от киберспортивных снарядов до офисных рабочих лошадок. Хорошая беспроводная модель давно не уступает проводным "хвостатым ...
Как выбрать видеокарту для компьютера
Видеокарта для компьютера: полный гид по выбору в 2026 году За годы тестирования десятков моделей и консультирования сотен клиентов я убедился: вопрос, как выбрать видеокарту для компьютера, по ...
Что такое роутер для интернета
Если вы подключали интернет в квартире, то наверняка задумывались, что это за коробка с антеннами и зачем она вообще требуется. Простыми словами, роутер принимает сигнал от провайдера и раздаёт ...
Какой лучше вертикальный пылесос купить для дома
Какой лучше вертикальный пылесос купить для дома За годы я протестировал более тридцати моделей и точно знаю, как выбрать вертикальный пылесос под конкретные задачи, а не под рекламу. Такая тех ...
DPI мышки: полное руководство по разрешению сенсора
Что такое DPI на мышке - вопрос, с которого начинается грамотная настройка любого манипулятора, будь то для динамичных игр или профессиональной работы. Этот параметр напрямую определяет, как кур ...
Как выбрать робот пылесос экспертное руководство по выбору идеального помощника для дома
Как выбрать робот пылесос: экспертное руководство по выбору идеального помощника для дома За последние восемь лет я протестировал более сорока моделей роботов-пылесосов разных брендов и ценовых ...
Выбор лучшей игровой мыши руководство эксперта
Игровая мышь - это не просто указатель на экране, а прямое продолжение руки геймера, от которого зависит точность каждого выстрела и скорость реакции. За годы тестирования десятков моделей я убе ...
Новые видеокарты 50-серии: всё о версиях Super
Видеокарты Nvidia 50 серии вызвали ажиотаж в технологическом сообществе. Компания представила флагманские видеоадаптеры в начале 2025 года, но о полноценном запуске всей линейки ходит множество ...
Советы по продлению жизни батареи смартфона: что работает, а что миф
Телефон — это важно Современный смартфон — это навигатор, банк, развлечения, информация, работа и связь с миром. Когда он внезапно «умирает» посреди дня, то срывает планы ...
Какой ноутбук выбрать в 2026 для игр
Представьте: вечер, вы включаете ноутбук, чтобы окунуться в мир любимой игры, запустить новый AAA-проект или присоединиться к друзьям в онлайн-баталии. Картинка на экране поражает детализацией, ...
Обзор линейки Xiaomi 17
Компания Xiaomi — ведущий китайский производитель смартфонов, которые сочетают инновации, высокое качество и доступность. С выходом новой линейки мировой бренд подтвердил свою приверженност ...
15 оригинальных идей подарков к 8 марта
8 марта — это не просто день, когда мы отмечаем Международный женский день, но и прекрасная возможность выразить свою благодарность и любовь к девушке, жене, маме в нашей жизни. В поисках о ...
Материнские платы GIGABYTE A620 серии – разумный выбор для платформы AMD AM5
Оптимальная производительность подсистемы памяти, идеальная основа для самостоятельной сборки ПК Тайбэй, Тайвань, 31 марта 2023 г. – компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель ...
Samsung отмечена многочисленными наградами на iF Design Awards 2022
Samsung Electronic получила 71 награду в девяти номинациях на престижном международном конкурсе International Forum (iF) Design Award 2022. В частности, компании присудили три «золота» ...
Как выбрать пылесос
1. Как выбрать надежного производителя пылесосов? Необходимо ориентироваться на: - бюджет, - тип пылесоса (классический-бытовой, робот-пылесос или, скажем, строительный), - вид уборки (сухая ил ...
Товары для зимнего спорта
Как пелось в одной песенке "Здоровьем не обижен, Давай вставай на лыжи"! И действительно зима - благодатное время года для активного времяпрепровождения на природе всей семьёй. Сегодня ...
Выбираем клавишные инструменты
Когда человек решает купить клавишные инструменты , перед ним возникает вопрос, что выбрать синтезаторы , цифровые пианино или цифровые рояли. Чтобы получить ответ на этот вопрос, надо ...
Отличия гитары, гиталеле и укулеле
Гитара - один из самых популярных струнных инструментов. Её выбирают как взрослые, так и дети, как профессионалльные музыканты, так и любители. Вечера у костра, задушевные компании на кухне не о ...
Обзор новинок от Samsung
Z Fold3 Премиальное устройство высшего уровня, впервые в мире с поддержкой S Pen, с безупречным качеством складного механизма 3-го поколения. Дизайн и инновации - Безграничный основной экр ...
Домашние массажёры
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Автохолодильник в дорогу!
В любое время года: и зимой, и летом сумка-холодильник будет незаменима для людей, которые следят за свежестью продуктов и заботятся о правильном питании. Собираетесь ли вы в магазин, планируете ...
Машинка для стрижки волос - ваш личный парикмахер!
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Люстры в гостиную
Гостиная – это многофункциональное место. Поэтому осветительные приборы здесь должны выполнять не только свою прямую роль – обеспечивать необходимый уровень освещения, но также создавать а ...
Люстры для натяжных потолков
Натяжные потолки смотрятся эффектно, они способны визуально исправить недостатки любого помещения. Но важно правильно выбрать и осветительные устройства. Параметрами выбора должны стать: вид люст ...
Топ-5 Рейтинга Рунета. Спасибо за признание
По итогам народного голосования онлайн-гипермаркет КотоФото в 2018 году занял второе место в номинации «Интернет-магазины» с рейтингом 4,7 балла. Схема голосования: посетитель в рамках спе ...
Люстры в спальню
Спальня – это самое тихое и спокойное место в доме, комната для отдыха, поэтому свет здесь должен быть не слишком ярким, а наоборот, способствовать расслаблению. От громоздкой центральной люстры ...
Люстры на кухню
Правильно подобранная кухонная люстра способна преобразить все помещение, подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки, эффектно зонировать пространство, создать гармонию и уют. Кроме того, нужно в ...
Люстры в детскую
Все любящие родители хотят сделать жизнь своего малыша яркой и красочной. И обустройство его комнаты в этом плане должно занимать не последнее место. От того, какое освещение вы выберете, какие устано ...
Как выбрать самокат: для взрослого, для ребенка, трюковый
Как сделать правильный выбор при покупке самоката Для больших и маленьких по возрасту и по росту, с тремя колесами для малютки-райдера, городские для начинающего, механические, электрические, мото-са ...
Как выбрать между бензиновой и электрической газонокосилкой — практические советы
В этом обзоре расскажем, как выбрать газонокосилку, которая подходит под ваши индивидуальные запросы – информация поможет определиться с моделью быстро, не прогадать в цене и получить достойную ...
Ударная дрель или перфоратор: делаем правильный выбор
Разбираемся, подойдёт ли ударная дрель для бетонных стен (конечно, нет, но есть исключение) и как выбрать перфоратор, если требуется проведение работ в разных условиях: домашний ремонт, промышленность ...
Зеркалка или беззеркалка: как сделать выбор
Кроп, брекетинг, ISO, цифровой стаб и другие пока незнакомые начинающему фотографу слова не помогут найти достойный зеркальный фотоаппарат или его современное альтер-эго, беззеркальную камеру. ...
5 причин приобрести обычный кнопочный телефон вместо смартфона
Сегодня рынок мобильных телефонов прочно завоевали смартфоны: дорогие и дешевые, большие и маленькие, на любой вкус. Кнопочные телефоны, казалось бы, должны безвозвратно уйти в прошлое. Но нет: на при ...
В чем заключается польза гидромассажной ванны для ног?
Массаж стоп — один из лучших способов снятия напряжения и усталости. Он не требует много времени, поскольку площадь, на которую оказывается воздействие, небольшая. В то же время стопы — эт ...
Массажеры для тела: как выбрать и какие лучше?
Массаж — способ, благодаря которому быстро и легко удаётся компенсировать одну из основных проблем современного человечества. Ведь нехватка движения стала причиной того, что опорно-двигате ...
Canon EOS 200D — самый легкий в мире зеркальный фотоаппарат!
Известный и популярный бренд Canon радует своих поклонников модной, стильной и ультрасовременной новинкой, которая придется по вкусу всем любителям качественной фотографии. Эта новинка – зеркаль ...
Надувной биван: что это такое и для чего можно купить?
Надувной биван – новинка, которая буквально взорвала рынок, сразу завоевав огромную популярность благодаря удобству, значительному числу возможностей использования и доступной цене. Сегодня можн ...
Скандинавская ходьба с палками: польза и противопоказания
В 40-х годах XX века в Скандинавии возник новый тип физических тренировок — ходьба с палками вне зимнего периода. С его помощью лыжники поддерживали форму весь год, даже тогда, когда не было сне ...
Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: инструкция
Скандинавская ходьба с палками, которая также известна как финская, нордическая или северная - это одна из разновидностей физической культуры, в настоящее время получившая широкое распространение и до ...
Недорогие, но хорошие планшеты 2017 года: обзор востребованных моделей
Буквально несколько лет назад планшетный компьютер был скорее развлекательным устройством для игр, серфинга и несложных задач. Его преимущества – компактность, сенсорное управление и возможность ...
Какой смартфон купить ребенку?
Технический прогресс идет вперед семимильными шагами, и уже даже маленьким детям нужно все больше и больше техники, чтобы идти в ногу со временем и жить полноценной жизнью. К школьному возрасту каждом ...
Какой настоящий фотоаппарат купить ребенку?
Современные дети знакомы с фотоаппаратами с самого раннего возраста, когда родители запечатлевают важные и забавные моменты их жизни: первое купание, первая ложечка, первые шаги, первый кулич в песочн ...
Как выбрать портретный объектив?
Съемка портрета – один из жанров фотографии. Создание качественных снимков данного формата – целое искусство, требующее наличия опыта, знаний и правильного выбора оборудования, среди котор ...
Как правильно пользоваться ирригатором полости рта: инструкция и полезные рекомендации
Неправильная или недостаточная гигиена полости рта приводит не только к самой распространенной зубной проблеме – кариесу, но и серьезным заболеваниям десен, которые могут стать причиной потери з ...
Смартфоны с хорошей камерой: рейтинг 2017 года от КотоФото
Научный прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь более комфортной, позволяют реализовать множество возможностей. Одним из таких устройств являются с ...
Какие очки или шлем виртуальной реальности выбрать: оптимальные модели 2017 года
Виртуальная реальность, или VR – новое слово в сфере электронных технологий и развлечений. Это такое место, куда человек может погрузиться целиком и полностью, ощутив себя частью того, иного мир ...
Как выбрать автомобильный видеорегистратор: подробное руководство
Для чего нужен видеорегистратор? Возможность возникновения самых различных ситуаций на дороге делает приобретение автомобильного видеорегистратора абсолютно необходимым. Этот прибор позволяет ...
Для чего нужен эхолот на рыбалке?
Что такое эхолот Благодаря техническому прогрессу в наше время постоянно появляется много новой техники, и это приводит к возникновению очередных новшеств в различных сферах жизни. На этот раз ...
Как правильно выбрать туристическую палатку?
Если вы собираетесь в поход или просто планируете отдохнуть на природе за городом, то без палатки не обойтись. Но для того, чтобы приобрести туристическую палатку, которая будет соответствовать вашим ...
Чем полезен Дарсонваль? Здоровая кожа и красивые волосы в одном приборе
Дарсонвализация – воздействие на кожу высокочастотным импульсным переменным током. В результате такой процедуры в организме происходит множество внешний и внутренних изменений. Чем полезен Дарсо ...
Какой смартфон с мощным аккумулятором купить в 2017 году: обзор популярных моделей
Производители современных смартфонов постоянно конкурируют друг с другом и улучшают в своих моделях все: камеры, производительность, экран, объем памяти, дизайн. Но слабое место многих, даже самых кру ...
Как правильно пользоваться видеорегистратором: инструкция и полезные советы
Сейчас на рынке можно найти широкий ассортимент автомобильных видеорегистраторов, которые отличаются по стоимости, функциональности, техническим параметрам. Конечно, может возникнуть вопрос: «А ...
Какой подарок выбрать на 23 февраля? Идеи от «КотоФото»
Не за горами 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день по традиции женщины поздравляют всех мужчин: мужей, отцов, дедушек, братьев, сыновей, племянников, друзей, коллег... И каждый раз ...
Nikon D3400 - Котофото приготовил для вас сумасшедше интересную новинку!
Воу-воу, а что у нас есть! Котофото приготовил для вас сумасшедше интересную новинку! Нас самих тянет купить Nikon с органичным названием D3400, стоило разок ее подержать! И неудивительно, ведь ...
Что такое автокресло-бустер, и в чем состоят его преимущества и недостатки?
Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – важная задача родителей. Как только в семье появляется малыш, следует позаботиться о комфортном передвижении на транспортном средстве. Обеспе ...
Какой подарок преподнести на 8 марта? Советы от «КотоФото»
8 марта... Такой светлый, радостный, и в то же время такой непростой праздник. Почему непростой? Потому что нужно придумать подарок для всех дорогих сердцу женщин, а таких в нашей жизни, к счастью, не ...
Езда на самокате: польза для души и тела
Самокат долгое время воспринимался большинством людей как детское развлечение. Но в последнее время они получают все большую популярность как спортивное снаряжение или транспортное средство. Дети и вз ...
Обзор смартфона Asus ZenFone 3 Max
Известный тайваньский производитель Asus представил новую линейку смартфонов – ZenFone 3. Семейство ZenFone по праву завоевало популярность среди ценителей качественной техники с современными фу ...
Новые возможности Samsung Pay: расплачиваться за покупки... часами!
Сервис Samsung Pay, который уже успели по достоинству оценить многие пользователи смартфонов от корейского гиганта, с 11 апреля стал доступен российским обладателям умных часов Gear S3. Расплачиват ...
Экшн-камеры: как и какую выбрать?
Без экшн-камеры сегодня не обойтись ни одному любителю экстремального спорта, активному путешественнику и всем тем, кто идет в ногу со временем. Что же представляет собой этот новомодный девайс и как ...
Отпариватель Гранд Мастер - универсальное решение для домохозяйки
При-ивет! Котофото мечтает избавить вас от парочки затруднений! Устали выглядеть непрезентабельно в мятой одежде? Или надоело прожигать шелк при глажке? А может стены ванной в налете, что неприятно ...
Как правильно выбрать детское автокресло: подробная инструкция
Долгое пребывание в автомобиле во время поездки может спровоцировать развитие ортопедических нарушений у ребенка. Чтобы избежать этих патологий, необходимо внимательно относиться к комфорту малыша во ...
Arnica Bora 7000 Premium: обзор пылесоса с аквафильтром
Можно ли полюбить уборку? На самом деле - да! Главное – выбрать профессиональную и надежную технику в качестве помощника. Пылесос Bora 7000 Premium от турецкого бренда Arnica – именно така ...
Как организовать водоснабжение на даче из колодца или скважины своими руками?
В каждом деле без воды И ни туды, и ни сюды! Х/ф «Волга-Волга», песенка водовоза, слова В. Лебедева-Кумача. Любой современный дом, включая дачи, должен быть оборудован системой холодного ...
Чем отличается РСТ от Евротест
Ростест или «Евротест»? Не мудрствуя лукаво приводим все плюсы и минусы устройств Ростест (официальная гарантия от авторизованного сервисного центра) и, так называемых, «Евротест&ra ...
Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K
Первое знакомство 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K Семейство iMac теперь включает 27-дюймовый iMac с потрясающим дисплеем Retina 5K в великолепном корпусе из алюминия и стекла толщиной всег ...
Как фотографировать животных
Как фотографировать животных? Заставить позировать кота – дело невероятно сложное и, даже, невозможное=) Животные весьма нетерпеливые создания и, когда ты готов уже сдел ...
Роботы-пылесосы захватывают мир!
Уборка квартиры - это одно из самых "замечательных" и "любимых" занятий для всех. Мы любыми путями хотим увернуться от этого или упростить до минимума. С такими целями ...
MacBook Pro 13 дюймов 2016 года или номинация «Лучший ноутбук-16»!
Как только мы слышим упоминание бренда Apple – у большинства из нас сразу возникают ассоциации: Качество! Надежность! Удобство! Стиль! (хотя для кого-то первая ассоциация – « ...
Как правильно выбрать ингалятор для домашнего использования?
Ингаляционная терапия показывает хорошую эффективность при лечении заболеваний дыхательной системы. Для её проведения потребуется специальное устройство – ингалятор, он преобразует жидкость в ми ...
Обзор сварочных аппаратов Ресанта: популярные модели САИ 190К, САИ 190, САИ 190 ПН, САИ 160К, САИ 220
В наше время для получения неразрывного соединения различных металлических деталей по-прежнему широко используется сваривание с применением специального аппарата. На рынке можно найти очень много моде ...
Как начать работать с цифровой зеркальной камерой CANON
Вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру? Что-бы начать фотосъемку, для начало, надо разобраться как правильно настроить камеру. Давайте наконец-то достанем новую камеру из коробки, подсоединим ...
Спортивный интерес. Как выбрать эхолот для рыбалки
Когда первый морепроходец опустил в воду шест, что бы измерить глубину, изобретение эхолота стало лишь вопросом времени. Логическим завершением, а лучше – промежуточным звеном, череды инженерных ...
Как выбрать прогулочную коляску для ребенка: подробное руководство
Как выбрать детскую прогулочную коляску? Этот вопрос волнует всех родителей, чьим детям от 4-6 месяцев до 3-4 лет. Именно в этом возрасте малышу и его родителям нужна удобная, надежная и легкая прогул ...
Обзор смарт-часов Samsung Gear S3: Frontier и Classic версии
Привет всем любителям самых умных и самых современных гаджетов, призванных облегчить и украсить нашу жизнь! Сегодня поговорим об умных часах. А если конкретнее – о двух детищах корпорации Samsun ...
Для чего нужны аксессуары для фотоаппаратов?
Аксессуары для фотоаппаратов можно отнести к обязательным компонентам данной техники. Ведь их наличие гарантирует не только удобство в эксплуатации фотоаппарата, но и его практичность, долговечн ...
Экшн-камеры EGO Hero 1 и EGO Jump: обзор и сравнение
Экшн-камера - то, без чего не обойтись любителю экстремальных приключений! Снимать свои трюки в воде и в воздухе, на бешеной скорости и в самых непредсказуемых ситуациях - с такой задачей ...
Обзор 5 недорогих детских прогулочных колясок
Прогулочные коляски – транспорт, без которого сложно обойтись родителям детей до 3 лет. В этом возрасте малыш еще не готов к длительным пешим прогулкам, а носить его на руках уже тяжело. Но част ...
Удивительные стороны Huawei Watch, или чего мы еще не знали об «умных» часах
Достоинство и стиль классических часов премиум-класса с качествами личного помощника. Эргономика дизайна Huawei Watch Active подчеркнута эффектной упаковкой из толстостенных матово-черных кор ...
Зеркальная камера Canon EOS 60D
Компания Canon дополняет всемирно известную линейку цифровых зеркальных фотокамер EOS новой моделью EOS 60D. Новинка идеально подойдет для фотографов, которые стремятся повысить уровень своего мастерс ...
Никону D7000 есть чем Вас удивить!
Представляем долгожданную, противоречивую, по мнению многих специалистов – самую лучшую в своем классе, зеркальную фотокамеру производства компании Nikon – модель D7000. В сети Интер ...
Планшет премиум-класса Nexus 9
Планшет премиум-класса Nexus 9 Уже сейчас вы можете оформить заказ на планшет премиум-класса Nexus 9. Планшет совмещает современные технологии и зарекомендовавший себя дизайн HTC с возможностями пос ...
Анонсирована долгожданная новинка от Asus. EEE PC 1002HA
В стане нетбуков у Asus прибавилось. Встречайте!!! Долгожданная новинка, о которой начали говорить ещё в октябре Asus EEE PC 1002HA была официально анонсирована на сайте прои ...
Металлический планшет-трансформер
Lenovo YOGA Tablet 2 Технические характеристики Связь: Wi-Fi + 4G LTE ОС: Android 4.4 KitKat Экран: 8\", Full HD (1920 х 1200), 283 ppi, IPS 16М цветов. Smart Display Камера: 8 Мп (до 3264 x 24 ...
Идол в мире смартфонов
Когда-то, французская телекоммуникационная компания Alcatel, кроме профессионального телекоммуникационного оборудования – коммутаторов и систем передачи данных, производила недорогие и достаточн ...
Идеальный инструмент для фотографов, уделяющих особое внимание детализации
Давно уже прошел ажиотаж, созданный появлением данной модели на рынке цифровых зеркальных фотоаппаратов. Тем не менее, nikon d800e был и остается, пока еще, одной из лучших зеркальных фотокамер для оп ...
Обзор универсального объектива с фиксированным фокусным расстоянием - Sony 35mm f|1.8 (SEL35F18)
Обозреваемый далее «фикс» — объектив с неизменным фокусным расстоянием в 35 мм, предназначен для беззеркальных фотоаппаратов Сони. Вообще, Sony производит несколько объективов с Ф.Р. ...
Подробный обзор планшета Asus nexus 7
Выпуском обновленной версии семидюймового планшета Nexus 7, компания Asus окончательно развеяла сомнения тех, кто не знал, нужен ли им планшет вообще. При вполне демократичной цене, данная модель, по ...
Nikon D7100 - цена, которую просят за фотоаппарат, совершенно оправдана!
Сегодня, перед теми, кто желает серьезно заняться фотографией, в первый момент может встать только лишь одна проблема – проблема выбора фотоаппарата. Но в данном обзоре не будет подробного описа ...
Canon 650D - обзор фотоаппарата
Когда-то, в конце прошлого века, японская компания Canon выпустила цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 650… Спустя четверть века, японская компания Canon снова выпускает зеркальный фотоаппара ...
Зеркальная фотокамера Nikon D5200
В конце 2012 года, компания Nikon выпустила обновленную версию зеркальной фотокамеры для начинающих пользователей – Nikon D5200 kit, которая пришла на смену предыдущей модели в этой линейке, Nik ...
Фотоаппарат Canon IXUS 240 HS
Удачное дополнение к дамской сумочке. Серия фотоаппаратов Ixus стала, в определенной мере, классикой компактных цифровых фотоаппаратов Canon. Это – качественные, миниатюрные фотокамеры, обладаю ...
Sony Cyber-shot DSC-HX20
Представляем вашему вниманию удивительного «малыша» - компактную ультразум фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-HX20. Любого, кто возьмет в руки этот фотоаппарат, в первую очередь удивит то, что ...
Sony Cyber-shot DSC-H100 - отличный вариант для путешесвтий!
В современной цифровой фотографии есть такое понятие – трэвел-зум. Так обозначаются универсальные, в определенной мере, объективы, покрывающие широкий диапазон фокусных расстояний и позволяющие ...
Sony Cyber-shot DSC-W710
В последнее время, микропроцессорная техника развивается бешеными темпами, что повлекло за собой удешевление всех, без исключения, устройств, где она применяется. Как следствие, большинство рядовых по ...
Canon PowerShot SX150 IS
Пополнение в когорте компактных ультразумов - Canon PowerShot SX150, отличается миниатюрными размерами самой камеры (но не объектива!) и эффективной оптической системой стабилизации изображения. Благ ...
Обзор фотоаппарата Canon PowerShot G15
Если вы любите фотографировать и хотите делать это как настоящий профессионал, то фотоаппарат Canon PowerShot G15 –это именно то, что вам нужно. Эта серия фотоаппаратов ведет свою историю с 2000 ...
Sony Cyber-shot DSC-RX1
Sony Cyber-shot DSC-RX1 – это самая первая в мире маленькая фотокамера, у которой зафиксирован объектив. Этот фотоаппарат появился на свет в сентябре 2012 года. В фотокамере уст ...
Фотокамера Nikon D600
Для желающих приобрести такую фототехнику желательно пополнить свой теоретический багаж знаний по фототехнике и фотоделу. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Огромные возможности для этого ...
Canon EOS 5D Mark II – уникальные снимки и великолепное качество!
Зеркальная фотоаппарат Canon EOS 5D является профессиональной моделью, которая обладает функцией записи видео с очень высокой четкостью. Снимки благодаря этому устройству отличаются высокой четк ...
Обзор фотокамеры Sony Alpha NEX-5R
Во время международной выставки "IFA 2012", которая сейчас проходит в Берлине, всем известная компания SONY представила своим клиентам новую, довольно компактную версию беззеркальной цифрово ...
Зеркальная камера Nikon D7000
Японская корпорация Nikon не перестает приятно удивлять любителей качественной профессиональной ( да и не только профессиональной) фототехники. В интернете все больше и больше отзывов в пользу Nikon & ...
Зеркальный фотоаппарат CANON EOS 600D
Зеркальная фотокамера Canon EOS 600D является полупрофессиональной моделью, которая создана специально для начинающих фотографов, и обладающая функцией записи видео с очень высокой четкостью. Дл ...
Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100
Основными характеристиками фотокамеры Nikon D3100 являются: 14 Мп матрица, снимающая в формате APS-C; 11-точечный автофокус, с функцией 3D-слежения; в режиме серийной съемки возможность делать 3 кадра ...
Зеркальная камера Nikon D90
В августе 2008 компания Nikon представила одну из самых популярных на сегодняшний день моделей цифровых «зеркалок». Зеркальная камера D 90 пришла на замену D 80 c грандиозным успехом. Купи ...
Фотоаппарат Canon EOS-1D X
Фотоаппарат Canon EOS 1D X – это цифровая зеркальная фотокамера, которая относится к серии 1D семейства EOS. Данный фотоаппарат является продуктом компании «Кэнон». Был представлен о ...
Портретный объектив - съёмки с большими возможностями
Объективы, имеющие постоянное фокусное расстояние (в диапазоне 50 – 200 миллиметров) специалисты относят к портретным объективам (их ещё называют фиксы). В портретной съёмке крайне нежелательны ...
Цифровые компактные фотокамеры Canon.
В каждой цифровой камере Canon используются инновационные технологии и оптика, основанные на более чем 70-летнем опыте, что гарантирует прекрасный результат в любое время. Компактные цифровые камеры ...
Nikon D5000 - превосходная производительность и потрясающее качество!
Всего один снимок — и вы уверены в результатах! Благодаря инновационным и усовершенствованным разработкам компания Nikon ассоциируется с превосходной фотосъемкой. Быстрая система обработки изобр ...
Телевизоры Izumi
В переводе с японского “izumi” означает «источник». Создатели продукции IZUMI стремились передать глубокий смысл значения слова «источник». IZUMI – ист ...
Вспышка Canon Speedlite 580EX II – повышенная надёжность
Вспышка Speedlite 580EX II подсоединяется к фотокамере EOS-1D Mark III и может использоваться в любых погодных условиях. Кроме того, управлять работой этой вспышки можно с помощью меню фотокамеры. В с ...
Canon EOS 500D Kit 18-55 IS
Малогабаритная и простая зеркальная комната любительского класса с 15-мегапиксельным детектором, светочувствительностью по ISO 12800, 3-дюймовым ЖК-экраном и функцией HD-видеосъемки. ...
Какой цифровой фотоаппарат выбрать?
Если вы встали перед выбором цифрового фотоаппарата , то обратите свой взор на продукцию, выпускаемую известнейшей компанией Canon. По какой причине именно на данного производителя? Все очень просто. ...
Цифровой фотоаппарат каждому в руки!
Высокие технологии не обходят стороной ни одну область нашей жизни, фотография не стала исключением. Появившись на рынке, фотоаппараты цифровые сразу же нашли своего потребителя. Казалось бы, тот, у к ...
Для чего нужен видеорегистратор
Развитие микропроцессорной техники в последнее время идет семимильными шагами. Этот процесс не обошел стороной производство различных автомобильных аксессуаров и устройств – начиная от автомобил ...
HTC One — много нового в одном смартфоне!
Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руки новую модель смартфона компании HTC – это его внешний вид. Причем, понимание того, что держишь в руках потрясающую, по своему исполнению ве ...
Динамичный смартфон
Быстрый и яркий смартфон для мгновенного решения любых вопросов. Приобрести смартфон можно прямо сейчас: оранжевый, зеленый, белый, черный Смартфон в полупрозрачном многослойном компактном корпусе п ...
Выбор зеркального цифрового фотоаппарата
Зеркальный фотоаппарат или «мыльница»? Любой фотоаппарат приобретается для определенных целей, которые перед собой ставит фотограф. Получить хорошие снимки можно как «мыльнице ...
Бюджетный Iphone! Такое возможно?
Бюджетный Iphone! Такое возможно? Буквально на днях, 10 сентября 2013 года, состоялась премьера двух новых моделей одного из самых популярных смартфонов в мире – iPhone. Далее рассмотрим ...
Samsung Galaxy S4 - почему его стоит купить?
Обзор Samsung Galaxy S4 С появлением смартфонов на рынке электроники компания Самсунг начала значительно продвигаться по карьерной лестнице. На данный момент настоящей вершиной стал samsu ...
Лучшие видеорегистраторы до 3000 рублей - какую модель выбрать и купить?
Автомобильный видеорегистратор – незаменимый для каждого водителя прибор, который ведет регулярную запись всего происходящего в поле своего обзора. Наличие подобной техники позволит ...
Как выбрать цифровой фотоаппарат
На сегодняшний день рынок предлагает множество различных фотокамер, причем стоимость их составляет от 3000 рублей и до… Как выбрать аппарат, который нужен именно Вам? Необходимо разобрать ...
Sony Xperia L - создан, чтобы снимать фотографии и видео с качеством Sony
Перефразируя известный рекламный слоган, скажем, что «не все японские смартфоны одинаково дорого стоят и недоступны рядовому потребителю». Ярким примером, подтверждающим это, послужит отно ...
Великолепная 24,2-мегапиксельная фотокамера формата DX - Nikon D5300
Не успели фотолюбители «обкатать» новинку этого лета, зеркальную фотокамеру Nikon 5200, как в октябре свет увидела еще одна модель этого же производителя – nikon d5300. Получился дов ...