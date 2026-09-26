Купить цифровой фотоаппарат в интернет-магазине недорого: цена, обзор, фото

Высокие технологии не обходят стороной ни одну область нашей жизни, фотография не стала исключением. Появившись на рынке, фотоаппараты цифровые сразу же нашли своего потребителя. Казалось бы, тот, у кого уже был совершенный плёночный аппарат последнего поколения, не должен был заинтересоваться цифровыми устройствами. А в реальности оказалось не так. Дело в том, что у цифровых аппаратов есть свои преимущества, и касается это не профессионалов-фотографов, а обычных граждан, желающих легко и быстро запечатлеть себя, свою семью и каждодневные события. И желание это вполне объяснимо, как же иначе оставить о себе память для потомков. Да, и самим хочется иногда взглянуть на запомнившиеся дни, и заново их пережить.

Создавай семейную фотолетопись – цифровой фотоаппарат тебе в руки!

Приобретая такое устройство, человек получает массу прекрасных возможностей – не нужна плёнка, то есть, снимать можно бесконечно, не волнуясь, что она закончится в самый неподходящий момент. Достаточно просто переписать снятой на любой цифровой носитель – DVD или CD, и отнести в ближайшее фотоателье. Все снимки можно тут же просмотреть, и удалить неудавшиеся кадры, такой возможности у плёночных фотоаппаратов, конечно, нет.

Совершенно не нужно теперь закупать толстые альбомы и складывать туда фотографии, всё равно их потом негде хранить, и они годами пылятся в тёмных углах, замусоривая квартиру. Приобретя цифровой фотоаппарат, можно создать свой фотоальбом на носителе (DVD), и устраивать просмотры всей семьёй, а если ещё к этому добавить TFT-телевизор, поддерживающий функцию HDTV, то просмотры станут частью жизни всей семьи. Кроме того, желающие могут просто купить фотопринтер и печатать фотографии дома в своё удовольствие.

Обычный цифровой аппарат может заменить пользователю летопись всей жизни, передавая изображение на специальный цифровой носитель, а не на плёнку, он значительно расширяет возможности человека, сохранить частицу своей жизни для будущего. Тем более, что эту информацию можно передать на любой носитель, и сохранить на компьютере, CD/DVD носителе, DVD-плеере, распечатать, если необходимо, на принтере.

Классифицируются такие устройства в ценовых категориях так же, как и плёночные. Любительские цифровые фотоаппараты, цены которых низки и демократичны, могут себе позволить практически все любители. В народе их прозвали «мыльницами», за их внешний вид и невысокое качество.

Самыми востребованными являются небольшие любительские аппараты, превосходящие по качеству своих предшественников, но не дотягивающие до уровня профессиональных устройств. Они имеют приличные для любительских съёмок параметры - 5 - 7 мегапикселей, объектив до 1/3, матрица – 1/3. Почти все функции и настройки автоматизированы.