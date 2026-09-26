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Партнёрская программа KotoFoto.ru для вебмастеров и владельцев сайтов
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Партнёрская программа КотоФото для вебмастеров и владельцев сайтов

Интернет-магазин kotofoto.ru приглашает всех желающих к участию в партнерской программе.

kotofoto.ru – один из крупнейших Интернет-магазинов Рунета, в нашем ассортименте более 50-ти тысяч товаров, а в нашей партнерской программе самые большие ставки вознаграждения (до 25%!) среди подобных магазинов.

Партнерская программа – это способ заработать за счет привлечения посетителей на сайт kotofoto.ru

Стать нашим партнером может каждый:

  • Если у вас есть свой сайт или страничка в Интернете, вы можете разместить там ссылки на kotofoto.ru;
  • Если вы – блогер, вы можете рекомендовать понравившиеся вам товары в своем блоге;
  • Если вы активный участник Интернет-сообщества, много общаетесь в различных форумах и пр., вы также можете рекомендовать наши товары там, где привыкли общаться;
  • Если вы – специалист по контекстной рекламе, вы можете использовать платные рекламные площадки для размещения ссылок;
  • Если вы ведете рассылку, вы можете рекомендовать наш магазин или конкретные товары своим подписчикам;
  • Если вы разработчик, вы можете сделать сайт, который дополнит kotofoto.ru какими-то полезными функциями (например, какой-то особой системой поиска определенных групп товаров, системой сравнения цен и пр.);
  • Если у вас есть крупный Интернет-ресурс и своя аудитория, вы можете принимать заказы на своем сайте – мы предложим для этого простые и эффективные инструменты.

Участие в партнерской программе абсолютно бесплатно, а закончить работу в партнерской программе можно в любой момент без объяснения причин.

Преимущества партнёрской программы KotoFoto.ru

  • Более 25 000 товаров в ассортименте;
  • Высокий средний чек;
  • Комиссия до 25% с каждого заказа;
  • Надежное партнерство: мы настроены на долгосрочное сотрудничество;
  • Индивидуальные условия при больших объемах;
  • Стабильные выплаты;
  • Разрешены практически все виды трафика;
  • Быстрая обработка и доставка заказов.

Как это работает

Партнерская программа КотоФото

Регистрируйтесь

Зарегистрируйтесь в программе. Это быстро и бесплатно.

Привлекайте

Привлекайте покупателей на kotofoto.ru. Для этого достаточно разместить наши баннеры (мы предоставляем их бесплатно).

Зарабатывайте

Зарабатывайте с каждого заказа до 25 %.

 

Выбирайте лидера - присоединяйтесь к Kotofoto.ru, продавайте с нами и зарабатывайте!

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