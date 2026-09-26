Партнёрская программа KotoFoto.ru для вебмастеров и владельцев сайтов

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Партнёрская программа КотоФото для вебмастеров и владельцев сайтов
Интернет-магазин kotofoto.ru приглашает всех желающих к участию в партнерской программе.
kotofoto.ru – один из крупнейших Интернет-магазинов Рунета, в нашем ассортименте более 50-ти тысяч товаров, а в нашей партнерской программе самые большие ставки вознаграждения (до 25%!) среди подобных магазинов.
Партнерская программа – это способ заработать за счет привлечения посетителей на сайт kotofoto.ru
Стать нашим партнером может каждый:
- Если у вас есть свой сайт или страничка в Интернете, вы можете разместить там ссылки на kotofoto.ru;
- Если вы – блогер, вы можете рекомендовать понравившиеся вам товары в своем блоге;
- Если вы активный участник Интернет-сообщества, много общаетесь в различных форумах и пр., вы также можете рекомендовать наши товары там, где привыкли общаться;
- Если вы – специалист по контекстной рекламе, вы можете использовать платные рекламные площадки для размещения ссылок;
- Если вы ведете рассылку, вы можете рекомендовать наш магазин или конкретные товары своим подписчикам;
- Если вы разработчик, вы можете сделать сайт, который дополнит kotofoto.ru какими-то полезными функциями (например, какой-то особой системой поиска определенных групп товаров, системой сравнения цен и пр.);
- Если у вас есть крупный Интернет-ресурс и своя аудитория, вы можете принимать заказы на своем сайте – мы предложим для этого простые и эффективные инструменты.
Участие в партнерской программе абсолютно бесплатно, а закончить работу в партнерской программе можно в любой момент без объяснения причин.
Преимущества партнёрской программы KotoFoto.ru
- Более 25 000 товаров в ассортименте;
- Высокий средний чек;
- Комиссия до 25% с каждого заказа;
- Надежное партнерство: мы настроены на долгосрочное сотрудничество;
- Индивидуальные условия при больших объемах;
- Стабильные выплаты;
- Разрешены практически все виды трафика;
- Быстрая обработка и доставка заказов.
Как это работает
Регистрируйтесь
Зарегистрируйтесь в программе. Это быстро и бесплатно.
Привлекайте
Привлекайте покупателей на kotofoto.ru. Для этого достаточно разместить наши баннеры (мы предоставляем их бесплатно).
Зарабатывайте
Зарабатывайте с каждого заказа до 25 %.