Незаменимым помощником в решении большого объема повседневных бытовых вопросов, связанных с ремонтом, сборкой мебели, бытовой техники, является электроотвертка. Этот инструмент имеет свои несомненные преимущества, среди которых небольшой вес, компактные размеры, удобство пользования и функциональность.

Закручивать и выкручивать крепежный элемент, те же шурупы и винты можно при помощи различного электроинструмента, например, шуруповерта или дрели. Но более удобным будет использование именно электроотвертки. Главным ее отличием от других инструментов являются небольшие габариты и узкая сфера применения. То есть инструмент можно использовать для выкручивания и закручивания небольшого по длине крепежа. Для сверления отверстий электроотвертка не подходит, так как у двигателя низкий крутящий момент по сравнению с шуруповертом. А если сравнивать аккумуляторные модели, то у шуруповерта аккумулятор больше по размеру и емкости. Основным преимуществом отвертки перед шуруповертом является возможность комфортной работы в труднодоступных местах.

По источнику питания электроотвертки подразделяется на:

аккумуляторные;

сетевые;

гибридные - могут работать и от сети, и от аккумуляторов.

Аккумуляторная электрическая отвертка работает от встроенного источника энергии, сетевая через шнур от бытовой электрической сети. Выбирая аккумуляторный вариант уделяйте внимание моделям, на которые можно устанавливать сменные аккумуляторы, они подзаряжаются при помощи зарядных устройств.

По типу рукоятки модели могут быть прямыми или Г-образными, а также существуют универсальные со сгибаемой рукояткой, изменяемым углом наклона.

Покупая этот прибор, необходимо ориентироваться, прежде всего, на ее функциональность, а также такие параметры как:

тип аккумулятора, он может быть литий-ионным или никель-кадмиевым;

удобство пользования;

технические характеристики.

Среди технических параметров следует уделять пристальное внимание скорости и току зарядки, емкости батареи, общему количеству оборотов, максимальному усилию, крутящему моменту, они непосредственно влияют на работоспособность отвертки и чем характеристики выше, тем больше стоимость самого инструмента.

Среди дополнительных функций отметим реверс (обратный ход, есть не у каждой модели), возможность выбора скорости вращения головки, наличие поворотного механизма, изменение крутящего момента, подсветку, индикатор зарядки, существует и ряд других.

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