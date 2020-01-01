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Фотовспышки

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Фотовспышки

Фотовспышки

Роль фотовспышки ни в коем случае нельзя недооценивать. Одним из первых советов от профессионального фотографа начинающему будет совет приобрести фотовспышку и никогда не использовать встроенную фотовспышку в фотоаппарат.

И действительно, разница в фото, сделанном с помощью встроенной вспышки и вспышки внешней колоссальна. Один и тот же объект при съемке выглядит в первом случае тускло и плоско, а во втором в фото появляется объем и насыщенность цветом. К тому же встроенная фотовспышка разряжает аккумулятор самой камеры, что сказывается на ее быстродействии и сроке работы. Внешняя фотовспышка имеет свой аккумулятор. Рекомендуется выбирать модель фотовспышки с пальчиковыми аккумуляторами, чтобы в будущем не было проблем с их заменой.

Производители выпускают вспышки, идеально подходящие к своим фотокамерам. Поэтому в пределах комплекта не рекомендуется обычно выходить за рамки бренда. В крайнем случае, можно попробовать приобрести  модели от так называемых «независимых» производителей. Кстати, нередко такие вспышки вполне удовлетворяют требованиям своих хозяев и обладают весьма широким спектром функций.

Обладая арсеналом из нескольких разных по свойствам фотовспышек, фотограф имеет под рукой мобильную фотостудию с отличным световым оборудованием. Оценить виды и характеристики внешних фотовспышек, прицениться по цене, а также выбрать для себя такой важный инструмент для создания произведений фотоискусства можно в нашем каталоге цифровых товаров КотоФото.

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