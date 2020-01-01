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Умные часы

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Умные часы

Умные часы

Умные часы и браслеты

Популярность высокотехнологичных устройств год от года продолжает стремительно расти. Потребители, которые уже успели купить умные часы или браслеты, смогли оценить их функции, которые значительно облегчают нашу повседневную жизнь, создают дополнительный комфорт и удобство. Рассмотрим их более подробно.

Сообщения о звонках

Функция уведомления о звонках является, пожалуй, самым главным достоинством умных носимых гаджетов. Имея такое устройство, вы никогда не пропустите важный звонок, даже если звуковой и вибрационный режим телефона выключен. Это весьма важно там, где необходимо выключать звук мобильного телефона (кино, театр, важное совещание и в других случаях).

Пульсометр

Умные часы - фото Измерение пульса осуществляется с помощью надежного оптического датчика. Умные часы или фитнес браслет с такой функцией дает возможность контролировать нагрузку людям, занимающимся спортом и ведущим активный образ жизни, который связан с физическими нагрузками. При этом браслет обычно легче и меньше часов, и с ним на тренировке будет удобнее.

Бесшумный будильник

Функция бесшумного будильника в умных часах и браслетах является одной из самых важных. Устройство имеет возможность считывать фазы сна и ненавязчиво будить в нужное время.

Носимые гаджеты больше всего ценятся за создаваемое удобство и комфорт. Вряд ли удобно спать с часами на руке, даже если они умные, а вот легкий браслет в самый раз подойдет для комфортного сна.

Наш ассортимент умных часов и браслетов

Мы предлагаем широкий ассортимент устройств от известных производителей: Samsung, Meizu, Apple. На все товары предоставляется официальная гарантия поставщика.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить умные часы и браслеты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели разных брендов. К вашим услугам — различные варианты оплаты и доставки.

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