Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
нейлон
Класс защиты
IPX6
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
416?496
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708009
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Описание товара Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold
Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь материала обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками.
Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.
Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь материала обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками.
Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.
Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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