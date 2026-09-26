Как заказать?

Вы можете сделать покупку на сайте "Котофото" без регистрации. Для этого необходимо выбрать понравившийся вам товар в каталоге, положить его в "Корзину" и оформить покупку.

Для просмотра содержимого Вашего заказа щелкните на "Корзину" в правом нижнем углу сайта.

Количество единиц товара может быть увеличено или уменьшено по Вашему желанию - просто измените цифру в строке товара и нажмите кнопку «Пересчитать». Если Вы случайно добавили в корзину лишний товар, то всегда можете удалить его с помощью кнопки «Удалить» .

Общая стоимость заказа подсчитывается автоматически и отображается внизу Вашего списка товаров. Стоимость может отличаться в зависимости от способа оплаты.

Заполните несложную форму заказа. Вам необходимо указать свои контактные данные, способ доставки и выбрать способ оплаты. Если Вы зарегистрированы на сайте, контактные данные заполнятся автоматически. После этого нажмите кнопку «Оформить покупку» . По электронной почте Вы получите уведомление о приеме Вашего заказа. Оформление заказа завершено.

Внимание! В выходные и праздничные дни обработка заказов производится до 19.00

Если вы не хотите тратить время на поиск нужного товара и заполнение форм заказа, вы можете оставить свой заказ по телефону.

Для звонка воспользуйтесь бесплатным номером телефона: 8(812)426-98-99

Менеджеры интернет-магазина kotofoto.ru помогут вам сделать выбор, ответят на любые интересующие вас вопросы, касающиеся покупки, доставки и использования товара, а также быстро оформят заказ.

Внимание! В выходные и праздничные дни обработка заказов производится до 19.00