Оплата в Санкт-Петербурге

В КотоФото можно оплатить покупки любым из перечисленных ниже способов:

Наличными - при покупке товара в офисе, в магазине КотоФото или при курьерской доставке;

Банковской картой - при оформлении заказа на сайте. Партнер: ООО "Сигма», ИНН 7708391153, ОГРН 1207700421785, Адрес: 107140 г. Москва, Комсомольская площадь, д.6, ПМ1КОМ 105Е ОФ7;

Безналичным расчётом (для организаций, по желанию с НДС), с выставлением счёта на оплату по безналу;

Подтверждение заказа

Если вы оформили заявку через сайт, в кратчайший срок менеджер нашего магазина свяжется с вами, согласует перечень заказанных товаров, возможность их поставки и окончательную цену, подтвердит возможность доставки заказа в указанное вами время, или обсудит другое удобное для вас время получения заказа.