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Электрические ножницы для стрижки кустов

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Электрические ножницы для стрижки кустов

Электрические ножницы для стрижки кустов

Кусторезы

Каждый владелец приусадебного или дачного участка сталкивается с необходимостью проведения различных работ, в том числе подстригания кустарников и деревьев. Не имея специального инвентаря, на эту работу приходится тратить очень много времени и сил, причем добиться действительно хорошего результата очень сложно. Приобретение качественного кустореза позволит произвести декоративную стрижку кустарников, а также избавиться от ненужных веток.

Основные характеристики кусторезов

Следует отметить, что на сегодняшний день в продаже можно найти кусторезы различных типов. Так, бензиновые модели характеризуются высокой мощностью и большим моторесурсом, однако их большой вес, производимые выхлопные газы и потребность в бензине являются их недостатками. Аккумуляторный кусторез отличается мобильностью – его можно использовать вдали от источников питания. Основным недостатком такого устройства является необходимость подзарядки. Незаменимым помощником на приусадебном участке станет электрический кусторез – он характеризуется экологичностью и позволяет без труда ухаживать за кустарниками и деревьями. Кроме того, электрические модели отличаются достаточно приемлемой стоимостью.

Электрический кусторез - фото Электрический кусторез предоставляет возможность не просто подстригать кустарники и деревья, избавляясь от ненужных и больных ветвей, но и заняться ландшафтным дизайном и полностью преобразить внешний вид территории. Используя кусторез, можно без проблем сделать живой забор и изменить кроны деревьев. Кроме того, благодаря этому инструменту возможно выполнять фигурную стрижку кустов. Кусторезы с лезвиями, которые обработаны методом лазерной заточки, способны показывать высокую эффективность даже при работе с толстыми ветвями. Особо ровной стрижки позволяют достичь лезвия с часто посаженными зубьями. В большинстве случаев электрические модели имеют двустороннее лезвие, благодаря которому работу можно осуществлять в двух направлениях. Мощность таких устройств позволяет обрабатывать даже самые запущенные участки.

Важным преимуществом электрического кустореза является и тот факт, что при работе с ним не нужно прикладывать больших усилий, кроме того, электрический двигатель, в отличие от бензинового, позволяет существенно снизить вес устройства. Электрические модели также имеют низкий уровень шума и не производят вредных выхлопных газов, которые загрязняют воздух на участке. В некоторых устройствах предусматривается возможность изменения угла лезвия: наличие такой системы позволяет сделать работу еще проще и эффективней. Следует отметить, что современные модели отличаются низкой степенью вибрации и имеют прочный корпус. Благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам электрический кусторез не создает абсолютно никаких проблем в обслуживании и использовании - для начала работы требуется просто подключить устройство к сети электропитания.

В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить электрические кусторезы. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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