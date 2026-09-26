Ваш город – Санкт-Петербург?
Поставщикам
Важный элемент стратегии развития «КотоФото» - выстраивание взаимовыгодных и долгосрочных отношений с поставщиками и партнерами. Большой ассортимент, приятные цены, простота оформления заказа и скорость доставки – наши ключевые преимущества для покупателей.
Мы гарантируем
- Стабильный объем продаж
- Рост узнаваемости бренда за счет широкого представления ваших товаров на нашем сайте и в Интернете в целом
- Точность взаиморасчетов
У нас большой опыт в продвижении товаров, поэтому мы можем предложить поставщикам регулярные совместные промоакции, рекламные кампании и другие мероприятия, направленные на увеличение объемов продаж и узнаваемости бренда.