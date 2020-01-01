Многофункциональный строительный степлер, купить который можно в нашем магазине, однозначно пригодится в любом доме. Хозяин, который все привык делать своими руками, сразу оценит его преимущества.

С помощью этого устройства можно быстро и просто выполнить:

крепление ковролина, проводов и кабелей, листов ДВП, пароизоляции, рубероида;

обивку мебели;

отделку стен панелями из пластика или вагонкой и другими покрытиями.

Работать степлером всегда удобно - у вас задействована только одна рука, а второй можно поправлять, поддерживать и выполнять другие действия параллельно основной работе.

Современные модели выгодно отличаются своей универсальностью и могут работать с:

плоскими скобами (обычными);

круглыми скобами (для укладки проводов и кабелей);

гвоздями.

Существует общая классификация степлеров, согласно которой их принято разделять на: канцелярские (обычно используются в офисах), строительные (они же мебельные) и специальные (например, багетные).

Строительный степлер, цена которого может быть доступной, также можно разделить на подвиды. При этом нужно учитывая силу, с которой он работает.

Выделяют следующие степлеры:

пневматические;

электрические (от аккумулятора или от сети);

механические (рычажные или молотковые).

Наиболее простыми и распространенными считаются механические степлеры, особенно рычажные. Молотковые не всегда могут обеспечить точность накладывания скоб. Электрические и пневматические мощнее, но тяжелее по весу, поэтому рука будет уставать быстрее. Электрические аккумуляторные удобны тем, что им не нужен кабель для работы, то есть он не будет путаться под ногами.

Если обычный канцелярский степлер протыкает материалы, которые вы соединяете, скобой, а затем ее края загибает на обратной стороне, то строительный имеет ряд существенных отличий в работе.

Его конструкция предусматривает, что соединяемые материалы будут лишь протыкаться скобой. Это действие похоже на обычное забивание гвоздей. Вначале пробивается только верхний слой, хотя он может состоять из более чем одного материала. Допустимая толщина не должна превышать половину длины самой скобы. Оставшаяся часть должна войти в материал основы. Когда вы забьете скобу, она будет держаться за счет того, что действует сила трения. Так держаться и гвозди.

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