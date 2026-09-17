Пневматический степлер для скоб 20Ga ЗУБР 31934, тип 53F (6-13 мм), 53F-13
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 741741
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический степлер, коробка
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
233 х 152 х 48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Пневматический степлер для скоб 20Ga ЗУБР 31934, тип 53F (6-13 мм), 53F-13
Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 53F (6-13 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,25 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип скоб: 53F -Длина скоб: 6-13 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,35 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 100 шт
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Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический степлер, коробка
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
13
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
233 х 152 х 48 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 53F (6-13 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,25 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип скоб: 53F -Длина скоб: 6-13 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,35 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 100 шт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пневматический степлер для скоб 20Ga ЗУБР 31934, тип 53F (6-13 мм), 53F-13 - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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