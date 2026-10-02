Степлер ручной Зубр 31580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 279211
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
14.5
Ширина, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х4
Вес, г.
900
Описание товара Степлер ручной Зубр 31580
Профессиональный степлер предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Металлический корпус и рабочие части из закаленной инструментальной стали обеспечивают высокую надежность конструкции. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитПистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитПневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-30 31932, тип 3...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитПневматический степлер для скоб 20Ga ЗУБР 31934, тип 53F (6-13 м...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитПневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-1...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитПневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0...
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитПневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 3...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 6 384 руб.900 руб. в СплитПистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитПневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоз...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитСтеплер Зубр ЗСП-2000
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16...
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитПневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 3...
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитПневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвозд...
Бренд
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
14.5
Ширина, см
3.5
Страна производитель
Китай
Профессиональный степлер предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Металлический корпус и рабочие части из закаленной инструментальной стали обеспечивают высокую надежность конструкции. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Степлер ручной Зубр 31580 - купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр 31580