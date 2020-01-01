Нужен надежный жесткий диск для хранения данных? В интернет-магазине КотоФото вы можете купить HDD для компьютера по выгодной цене — с гарантией, понятными условиями и быстрой доставкой по всей России.

Ассортимент

В каталоге собраны внутренние жесткие диски популярных брендов: Seagate, Western Digital, Toshiba и других. Они подходят для сборки ПК, апгрейда или расширения хранилища. Емкость от 500 ГБ до 10 ТБ позволяет выбрать оптимальный вариант, будь то хранение документов, видеоархивов или рабочих проектов.

Если SSD используется чаще для ускорения загрузки системы, то HDD остается универсальным решением для больших объемов данных. Именно такие накопители обеспечивают надежную и стабильную работу при разумной цене за гигабайт.

Как выбрать HDD

Обратите внимание на скорость вращения шпинделя, буфер обмена и интерфейс подключения — эти параметры влияют на производительность и совместимость с вашим ПК. В каталоге можно быстро отсортировать модели по ключевым характеристикам, чтобы сразу увидеть подходящие варианты.

Условия доставки и оплаты

Доставим жесткий диск точно в срок. По Санкт-Петербургу возможна бесплатная экспресс-доставка. Также доступен самовывоз из пунктов СДЭК по всей стране. Оплата любым удобным способом. А еще мы начисляем бонусные КэтКоины, которые можно использовать для получения скидки на следующую покупку.

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