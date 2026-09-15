Top.Mail.Ru
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 1
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 2
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 3
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 070 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
25 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
290

Описание товара Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)

Диск HDD Western Digital - Purple, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 6 ТБ, 5400 rpm, 256MB, WD64PURZ



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Диск HDD Western Digital - Purple, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 6 ТБ, 5400 rpm, 256MB, WD64PURZ


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ) - этот товар вы можете купить по цене 25070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...