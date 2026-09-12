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Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
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Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 020 руб. 
Начислим 721 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
45 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"

Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Описание
Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5" - по цене 45020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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