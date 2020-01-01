Проводные вертикальные пылесосы совмещают манёвренность ручных моделей с постоянным питанием от сети, поэтому мощность всасывания не падает в процессе уборки и не зависит от заряда аккумулятора. Такой формат удобен для небольших и средних квартир: пылесос легко хранить в шкафу или у стены, он быстро готов к работе и подходит для ежедневного наведения порядка.

Для каких задач подходят

Сетевые вертикальные модели хорошо справляются с уборкой твёрдых покрытий и ковров, помогают быстро собрать крошки на кухне, шерсть животных и мусор в труднодоступных местах. В зависимости от комплектации можно выбрать пылесос с турбощёткой, насадкой для мебели или щелевой насадкой, чтобы очищать углы, плинтусы, пространство под диваном и в салоне автомобиля.

Как выбрать модель

При выборе имеет смысл обратить внимание на мощность двигателя, тип фильтрации, объём пылесборника и длину сетевого шнура. Удобно, когда пылесос умеет работать и как вертикальная, и как ручная модель: это позволяет одной покупкой закрыть уборку пола, мебели и труднодоступных зон.

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