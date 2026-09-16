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Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ

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Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 1
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 2
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 3
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 4
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 5
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 6
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 7
Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
3100 Па
Время работы от аккумулятора, мин
20
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 1
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 2
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 3
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 4
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 5
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 6
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 7
  • Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716610
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Характеристики

Бренд
Makita
Труба всасывания
составная
Комплектация
держатель; пылесос; щелевая насадка; насадка для пола; фильтр - 2 шт.; удлинительная трубка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Уровень шума
70
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
3100 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
20
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х16х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ

Пылесос Makita CL106FDZ служит для сбора пыли и сухого мусора в труднодоступных местах. Он имеет 3 рабочих скорости, благодаря чему можно достичь наиболее эффективных результатов. Благодаря роликам и шарнирному механизму насадка для пола обладает отличной маневренностью. Предусмотрена возможность использования как бумажных, так и тканевых пылесборных мешков. Продолжительность непрерывной работы составляет 10/12/25 мин. (при аккумуляторе 1.5 Ач). Преимущества Двойная система фильтрации для тщательной очистки воздуха; Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем; Благодаря подсветке рабочей зоны можно работать при любых условиях освещения; За счет небольших размеров пылесоса Makita CL106FDZ можно наводить порядок в ограниченном пространстве; Модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Труба всасывания
составная
Комплектация
держатель; пылесос; щелевая насадка; насадка для пола; фильтр - 2 шт.; удлинительная трубка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Уровень шума
70
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
3100 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
20
Развернуть
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Makita CL106FDZ служит для сбора пыли и сухого мусора в труднодоступных местах. Он имеет 3 рабочих скорости, благодаря чему можно достичь наиболее эффективных результатов. Благодаря роликам и шарнирному механизму насадка для пола обладает отличной маневренностью. Предусмотрена возможность использования как бумажных, так и тканевых пылесборных мешков. Продолжительность непрерывной работы составляет 10/12/25 мин. (при аккумуляторе 1.5 Ач). Преимущества Двойная система фильтрации для тщательной очистки воздуха; Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем; Благодаря подсветке рабочей зоны можно работать при любых условиях освещения; За счет небольших размеров пылесоса Makita CL106FDZ можно наводить порядок в ограниченном пространстве; Модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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