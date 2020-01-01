Уличные светильники - купить уличные фонари для загородного дома - уличный фонарь и светильник в Санкт-Петербурге

Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уличное освещение

Группы товаров
БрендыЦена
ПрименитьСбросить
  • Halloween Weekend в КотоФото
  • Суперскидки до 45% на посуду KORKMAZ
  • Кешбэк 100 рублей на телефон за отзыв на Я.Маркете!
  • Посуда Taller: Снижаем цены до конца октября!
  • Датская сантехника DAMIXA со скидкой 25%
  • Светильники MW-Light, DeMarkt, De City со скидкой до 40%
  • Снижение цен до 25% на сантехнику AM.PM
  • Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Распродажа самокатов со скидкой 15%
Фильтры
351

Последние заказы в этой категории

Уличное освещение

Уличное освещение

Уличные светильники для домов и учреждений

В нашем каталоге - большой выбор подвесных или настенных осветительных устройств и фонарных столбов. Декоративные светильники уличного освещения подойдут владельцам частных домов и коммерческим организациям. Стильные плафоны и экономичные светодиодные лампы позволят эстетично оформить уличное пространство и осветить фасад дома и подъезд к нему.

В интернет-гипермаркете «КотоФото» вы найдете разнообразные светильники – внешние осветительные приборы для дома или общественного учреждения. Широкий ассортимент позволит подобрать красивый и мощный световой прибор, который подарит удобство в темное время суток и украсит окружающий ландшафт.

Какие бывают светильники внешнего освещения

В нашем онлайн-гипермаркете вы найдете разнообразные устройства проверенных поставщиков, которые отличаются современным дизайном и отличными эксплуатационными характеристики.

Вы можете приобрести уличные светильники для:

  • фасада: компактные настенные модели для подсветки окон и других элементов дома;
  • входной группы: небольшие уличные светильники - подвесные фонари в изящной декоративной форме для освещения двери, порога, лестницы;
  • тротуара: минималистичные прямоугольные столбы или классические конструкции с витой ножкой и несколькими фонарями;
  • сада или газона: отдельные фонари или комплексные решения для подсветки зеленой зоны с клумбами;
  • въезда: разноплановые модели, устанавливаемые у въезда во двор дома или любого здания.

Самый лучший уличный светильник – тот, который гармонично вписывается в дизайн фасада и стилистику окружающего пространства, и в наших каталогах вы сможете подобрать изделие в любом стиле.

Эксплуатационные характеристики уличных светильников

Светильники для улицы должны быть не только эстетически привлекательными и способными эффективно освещать пространство, но и устойчивыми к атмосферному воздействию. Поэтому уличные изделия дополнительно защищаются антикоррозийными составами и изготавливаются из материалов, которые устойчивы к перепадам температур, влажности и ультрафиолетовому солнечному излучению. Качественные модели, представленные в наших каталогах, долго сохраняют целостность декоративного покрытия, стабильно работают в условиях низких температур и проливных дождей.

Современные технологии позволяют предложить покупателям уличные светильники, которые экономят ресурсы и при этом эффектно освещают входную группу и подход к зданию. В вечернее время осветительный комплекс создает поистине стильную и красивую атмосферу снаружи дома. И в нашем магазине вы найдете все необходимое для того, чтобы создать качественное и надежное уличное освещение для любого здания.

Каталог уличных светильников от интернет-магазина «КотоФото»: доступные цены, фотографии и подробные описания

Сейчас вы можете не выходя из дома просмотреть онлайн-каталог изделий, где представлена подробная информация по каждой модели. Чтобы купить светильник на улицу, теперь не обязательно посещать строительные гипермаркеты. Сделав заказ онлайн, вы получите именно тот товар, который подходит к экстерьеру вашего дома, офиса или гостиничного комплекса – в наличии подходящие модели к любым типам зданий.

Преимущество интернет-гипермаркета «КотоФото» заключается в том, что мы оперативно доставляем качественные современные изделия, которые реализуем по разумной стоимости. Вся продукция сертифицирована и продается с гарантией качества. Вы можете круглосуточно консультироваться с нашими менеджерами по указанным номерам. Обращайтесь – мы поможем сделать правильный выбор и расскажем о преимуществах разных моделей.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить уличные светильники. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

Светильники светодиодные уличные настенные влагозащищенные
Светильники уличные подвесные влагозащищенные
Светильники на ворота
Уличные потолочные светильники
Садовые светильники столбики
Arte Lamp
Chiaro
DeMarkt
ST LUCE
Uniel
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...