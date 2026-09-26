Конфиденциальность персональной информации

1. Предоставление информации Клиентом:

1.1. При оформлении подписки на сайте kotofoto.ru (далее - "Сайт") Клиент предоставляет следующую информацию: адрес электронной почты. При оформлении Заказа Клиент предоставляет следующую информацию: имя получателя Заказа, адрес электронной почты, номер контактного телефона. При оформлении Заказа Клиент может предоставить следующую информацию: адрес для доставки Заказа. При оплате покупки на сайте КотоФото банковской картой: данные о держателе карты, данные о банковской карте (Ввод и хранение данных о банковской карте осуществляется на защищенной платежной странице RBKmoney ООО НКО «ЭПС», предоставляющего услугу).

1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ИП Волженин Евгений Геннадьевич (далее - "Продавец"), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом "О персональных данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными нормативными документами.

1.2.1. Если Клиент желает уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае желания клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ИП Волженин Е.Г. в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу в порядке, предусмотренном Политикой ИП Волженин Е.Г. в отношении обработки персональных данных.

Если Клиент желает удалить свою учетную запись на Сайте, Клиент обращается к ИП Волженин Е.Г. по адресу info@kotofoto.ru с соответствующей просьбой. Данное действие не подразумевает отзыв согласия Клиента на обработку его персональных данных, который согласно действующему законодательству происходит в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта.

1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.

1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в течение всего срока регистрации Клиента на Сайте в целях:

регистрации/авторизации Клиента на Сайте;

обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

оценки и анализа работы Сайта;

определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;

анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

участия Клиента в бонусной программе лояльности КотоФото «Котики»;

информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.

1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера от интернет-магазина "КотоФото", а также от его партнеров. Если Клиент не желает получать сообщения рекламно-информационного характера от Продавца, он должен проинформировать Продавца об этом обратившись лично в ИП Волженин Е.Г., либо направив официальный запрос с просьбой его исключения из информационной рассылки по Почте России по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский д.3а, литер Б.

В случае направления официального запроса в ИП Волженин Е.Г. в тексте запроса необходимо указать:

– ФИО;

– адрес электронной почты;

– номер мобильного телефона;

– иные персональные данные, которые помогут идентифицировать Клиента.

С момента получения Продавцом данного письма получение рассылок Продавца возможно в течение 3 дней, что обусловлено особенностями работы и взаимодействия информационных систем, а так же условиями договоров с контрагентами, осуществляющими в интересах Продавца рассылки сообщений рекламно-информационного характера. Отказ Клиента от получения сервисных сообщений невозможен по техническим причинам. Сервисными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный при оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента и/или добавленных Клиентом в "Избранное", и о присвоении статуса программы КотоФото «Котики».

2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:

2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.

2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

2.4. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта kotofoto.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

2.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

2.6. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2.7. Более полная информация о политике ИП Волженин Е.Г. в отношении обработки персональных данных приведена здесь.

3. Хранение и использование информации Клиентом

3.1. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам данные, используемые им для идентификации в интернет-магазине kotofoto.ru.

3.2. Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании данных, входе на Сайт (в том числе, но не ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные программы, не предоставлять в распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с хранящимися на нем данными Клиента и т.п.)

3.3. В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования доступа Клиента третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Продавец вправе в одностороннем порядке ограничить доступ Клиента к ресурсам Сайта.