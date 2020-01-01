Детские интерактивные игрушки

Современные игрушки должны быть не только развлекательными, но и обучающими. Они помогут мамам и папам воспитать ребенка, создавать условия для его полноценного развития через взаимодействие в процессе игры. Это так называемые интерактивные развивающие игрушки, которые по своей сути являются для малыша проводником в окружающий мир, верным помощником, наставником и другом. Ведь именно в процессе игры формируется личность и характер ребенка. Именно тогда он учится принимать свои первые самостоятельные решения.

Что такое интерактивные игрушки и для чего они нужны?

Такие игрушки условно можно разделить на две большие группы:

развивающие, позволяют обеспечить условия для гармоничного физического развития малыша;

обучающие, дающие знания в определенной сфере, например, интерактивные азбуки позволяют изучать алфавит.

Игрушки отличаются по своей функциональности:

они могут издавать звуки, ряд моделей могут распознавать речь и отзываться только на определенный голос, что оказывает позитивное влияние на развитие слуха, воспроизводить музыку и петь песни, которые позволяют формировать чувство ритма, а использование гранул в качестве наполнителя развивает мелкую моторику;

плюшевые, мягкие интерактивные игрушки для детей дарят заряд положительных эмоций, учат ребенка воспринимать окружающий мир и полноценно общаться с ним, дарят чувство уюта, нежности и тепла, воспитывают в малыше человечность, ответственность и заботу об окружающих, оказывая влияние на характер и формирование моральных принципов;

некоторые детские интерактивные игрушки созданы для развития у малыша творческих и математических способностей, познания мира, формирования памяти, внимания и слуха путем диалога в процессе игры, таким образом происходит самостоятельное обучение, в чем заключается несомненный плюс. Интерактивные развивающие игрушки не могут заменить маму и папу, но это надежные помощники, которые оказывают неоценимую помощь родителям в воспитании ребенка через игру.

Разновидности интерактивных игрушек

Классификации данных игрушек как таковой не существует, но есть ряд характеристик, которые позволяют весьма условно разделить их на несколько больших групп:

развивающие игры, такие как книги, специальные ручки к ним, азбуки, говорящие плакаты, игровые панели, музыкальные стенды, детские компьютеры, игрушки, имитирующие различные предметы из взрослой жизни. Например, мобильный телефон или музыкальный инструмент, объединяет их одно – они дают возможность изучать цвета, формы, буквы, цифры, получать знания в очень увлекательной игровой форме;

животные, у каждого ребенка такой «зоопарк» может быть весьма обширным – хомячки, собачки, котики, рыбки, зайчики, птички, практически любой представитель фауны, причем некоторые не только двигаются, но и могут проявлять эмоции, реагировать на действия и отвечать на заботу;

транспортные средства – это машинки, самолетики, поезда и другой транспорт, который может двигаться, некоторые модели летают, говорят;

куклы, которые ведут себя как обычные дети, могут смеяться, плакать, разговаривать, петь, танцевать, что позволяет вырабатывать у ребенка умение заботиться о младших.

Существуют и другие модели, ведь поставщики постоянно расширяют ассортимент.

На что обращать внимание при покупке?

Прежде чем купить интерактивную игрушку, необходимо посмотреть, для ребенка какого возраста производитель рекомендует ее использовать. Малышам, которым еще не исполнилось полгодика, такие изделия лучше не покупать. Детям до трех лет отлично подходят животные и игровые панели. Если крохе исполнилось более трех лет, то следует покупать обучающие интерактивные игрушки (фото можно увидеть в нашем каталоге). Также следует обратить внимание на функции, среди которых отметим световые эффекты, сенсорные датчики, движение, наличие пульта управления, воспроизведение, возможность записи и повтора звуков.

Немаловажно и то, как игрушка влияет на способности, одни модели развивают творчество, воображение, логику, память и мышление, учат разговаривать и читать, другие формируют тактильное восприятие, моторику. Что касается материала, то большинство интерактивных игрушек изготавливаются из пластика, мягких тканях или ворса, в транспортных средствах может быть сочетание металла и пластика, обучающие комплекты часто производятся из бумаги.

Где купить интерактивную игрушку

Приобрести интерактивные развивающие игрушки предлагает интернет-магазин «КотоФото». У нас представлен широкий ассортимент моделей ведущих производителей, в том числе товары американского поставщика Hasbro по доступным ценам. Оплатить покупку можно наличными или безналичным расчетом, банковской картой, а самые дорогие модели стоимостью свыше 3000 рублей можно приобрести в кредит.

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