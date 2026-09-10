Собачка на поводке (движ,звук)в полосатом пиджаке с бабочкой ходит,поет,кивает головой,виляет хвостом CL1496-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 050 руб. 2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399479
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, упаковка
Комплектация
движение
Питание
батарейки
Дополнительно
виляет хвостом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х14
Вес, г.
630
Описание товара Собачка на поводке (движ,звук)в полосатом пиджаке с бабочкой ходит,поет,кивает головой,виляет хвостом CL1496-W
Интерактивная собачка на жестком поводке. Со звуковыми эффектами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, упаковка
Комплектация
движение
Питание
батарейки
Дополнительно
виляет хвостом
Страна производитель
Китай
Интерактивная собачка на жестком поводке. Со звуковыми эффектами.
Собачка на поводке (движ,звук)в полосатом пиджаке с бабочкой ходит,поет,кивает головой,виляет хвостом CL1496-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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