При травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата передвигаться и вести нормальный образ жизни помогут медицинские ходунки. В интернет-магазине КотоФото представлены качественные изделия, которые станут удобными и незаменимыми помощниками для тех, кто нуждается в дополнительной опоре.Медицинские ходунки: назначение и особенности выбора
Двигательную активность взрослые люди утрачивают по разным причинам. Это может случиться из-за спортивной, производственной или бытовой травмы. Нельзя сбрасывать со счетов и возрастные изменения.
При повреждении или ослаблении опорно-двигательного аппарата человек все равно нуждается в движении. Использовать для передвижения обычные костыли или трость — не всегда лучший вариант. Когда человек ходит, опираясь на костыль или трость, нагрузка распределяется по опорно-двигательной системе неравномерно. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата во многих случаях намного эффективнее купить ходунки для инвалидов. По сравнению с костылями и тростями эти приспособления обеспечивают более выраженную поддержку при ходьбе. Для определения, какое конкретно реабилитационное средство подойдет для пациента, посоветуйтесь с врачом-ортопедом или травматологом.
Преимущества ходунков:
- широкая опорная база;
- уменьшение нагрузки на спину и ноги;
- устойчивость.
Благодаря особенностям конструкции ходунки для взрослых пациентов придают больному человеку уверенность при передвижении, снижают страх перед падением.
Изделия показаны к применению в следующих случаях:
- временное ограничение двигательных функций;
- потеря двигательной активности в результате ОНМК (инсульта);
- ослабление мышечного тонуса после операции или длительного пребывания в неподвижном состоянии;
- травмы нижних конечностей;
- нарушения работы вегето-сосудистой или нервной системы;
- возрастное снижение мышечного тонуса.
Для постоперационных или посттравматических состояний также рекомендуются ходунки для реабилитации. Удобство и комфорт передвижения во многом зависит от того, насколько вспомогательное приспособление соответствует индивидуальным параметрам больного. Если ходунки окажутся неподходящими, человек будет испытывать боль в спине, руках и шее. Чтобы изделия служили надежной дополнительной опорой, при покупке необходимо учитывать несколько важных нюансов.Высота
Этот параметр считается оптимальным, если человек, опираясь на ходунки, слегка сгибает руки в локтях.Конфигурация
Для пациентов, у которых совсем недавно начался восстановительный период, подходящим вариантом станут ходунки для реабилитации с двумя уровнями. Приспособления на колесиках (роллейторы) следует использовать людям с менее выраженным ограничением двигательных способностей.Эргономика
Чтобы ходунки не занимали много площади, выбирайте складные модели. Очень удобны в использовании изделия, оборудованные корзинкой. Все необходимое будет всегда под рукой.Ходунки роллаторы
В каталоге интернет-магазина КотоФото вы найдете специальные ходунки, оснащены колесиками и сиденьем. Их еще называют ходунки роляторы, роллейторы или роллаторы. Удобное и легкое вспомогательное средство помогает поддерживать оптимальную физическую активность. Ходунки роллаторы доказали свою эффективность в повышении качества жизни пациентов с ослабленным мышечным тонусом.Ходунки шагающие
Для облегчения передвижения в стационарных или домашних условиях используются изделия, оснащенные шарнирным механизмом. Он позволяет пациенту попеременно переставлять левую и правую сторону изделия по ходу движения.Ходунки переставные
С переставными ходунками пациент передвигается следующим образом:
- поднимает приспособление;
- перемещает его слегка вперед;
- ставит на пол;
- выполняет шаг вперед.
Данный тип ходунков рекомендуется применять на ранних этапах реабилитации, когда пациент еще не обрел уверенность движений.Изделия с дополнительной поддержкой
Некоторые модели реабилитационных средств могут быть оснащены специальной опорой. Дополнительный элеменит обеспечивает равновесие и устойчивость во время движения. По типу расположения опора бывает следующих видов:
- под локоть (для пациентов и инвалидов, которые не могут опираться на руки);
- подмышечная (используется гражданами, страдающими от нарушения координации);
- на предплечье (рекомендуется при переломах позвоночника и шейки бедра, а также параличах).
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