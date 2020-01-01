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Ходунки для взрослых

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    Ходунки для взрослых

    Ходунки для взрослых

    Ходунки для инвалидов и пожилых людей

    При травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата передвигаться и вести нормальный образ жизни помогут медицинские ходунки. В интернет-магазине КотоФото представлены качественные изделия, которые станут удобными и незаменимыми помощниками для тех, кто нуждается в дополнительной опоре.

    Медицинские ходунки: назначение и особенности выбора

    Двигательную активность взрослые люди утрачивают по разным причинам. Это может случиться из-за спортивной, производственной или бытовой травмы. Нельзя сбрасывать со счетов и возрастные изменения.

    Ходунки для пожилых людей и инвалидов - фото При повреждении или ослаблении опорно-двигательного аппарата человек все равно нуждается в движении. Использовать для передвижения обычные костыли или трость — не всегда лучший вариант. Когда человек ходит, опираясь на костыль или трость, нагрузка распределяется по опорно-двигательной системе неравномерно. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата во многих случаях намного эффективнее купить ходунки для инвалидов. По сравнению с костылями и тростями эти приспособления обеспечивают более выраженную поддержку при ходьбе. Для определения, какое конкретно реабилитационное средство подойдет для пациента, посоветуйтесь с врачом-ортопедом или травматологом.

    Преимущества ходунков:

    • широкая опорная база;
    • уменьшение нагрузки на спину и ноги;
    • устойчивость.

    Благодаря особенностям конструкции ходунки для взрослых пациентов придают больному человеку уверенность при передвижении, снижают страх перед падением.

    Изделия показаны к применению в следующих случаях:

    1. временное ограничение двигательных функций;
    2. потеря двигательной активности в результате ОНМК (инсульта);
    3. ослабление мышечного тонуса после операции или длительного пребывания в неподвижном состоянии;
    4. травмы нижних конечностей;
    5. нарушения работы вегето-сосудистой или нервной системы;
    6. возрастное снижение мышечного тонуса.

    Ходунки для взрослых - фотоДля постоперационных или посттравматических состояний также рекомендуются ходунки для реабилитации. Удобство и комфорт передвижения во многом зависит от того, насколько вспомогательное приспособление соответствует индивидуальным параметрам больного. Если ходунки окажутся неподходящими, человек будет испытывать боль в спине, руках и шее. Чтобы изделия служили надежной дополнительной опорой, при покупке необходимо учитывать несколько важных нюансов.

    Высота

    Этот параметр считается оптимальным, если человек, опираясь на ходунки, слегка сгибает руки в локтях.

    Конфигурация

    Для пациентов, у которых совсем недавно начался восстановительный период, подходящим вариантом станут ходунки для реабилитации с двумя уровнями. Приспособления на колесиках (роллейторы) следует использовать людям с менее выраженным ограничением двигательных способностей.

    Эргономика

    Чтобы ходунки не занимали много площади, выбирайте складные модели. Очень удобны в использовании изделия, оборудованные корзинкой. Все необходимое будет всегда под рукой.

    Ходунки роллаторы

    В каталоге интернет-магазина КотоФото вы найдете специальные ходунки, оснащены колесиками и сиденьем. Их еще называют ходунки роляторы, роллейторы или роллаторы. Удобное и легкое вспомогательное средство помогает поддерживать оптимальную физическую активность. Ходунки роллаторы доказали свою эффективность в повышении качества жизни пациентов с ослабленным мышечным тонусом.

    Ходунки шагающие

    Для облегчения передвижения в стационарных или домашних условиях используются изделия, оснащенные шарнирным механизмом. Он позволяет пациенту попеременно переставлять левую и правую сторону изделия по ходу движения.

    Ходунки переставные

    С переставными ходунками пациент передвигается следующим образом:

    1. поднимает приспособление;
    2. перемещает его слегка вперед;
    3. ставит на пол;
    4. выполняет шаг вперед.

    Данный тип ходунков рекомендуется применять на ранних этапах реабилитации, когда пациент еще не обрел уверенность движений.

    Изделия с дополнительной поддержкой

    Некоторые модели реабилитационных средств могут быть оснащены специальной опорой. Дополнительный элеменит обеспечивает равновесие и устойчивость во время движения. По типу расположения опора бывает следующих видов:

    • под локоть (для пациентов и инвалидов, которые не могут опираться на руки);
    • подмышечная (используется гражданами, страдающими от нарушения координации);
    • на предплечье (рекомендуется при переломах позвоночника и шейки бедра, а также параличах).

    В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить ходунки для инвалидов и пожилых людей. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта.

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