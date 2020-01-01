При травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата передвигаться и вести нормальный образ жизни помогут медицинские ходунки. В интернет-магазине КотоФото представлены качественные изделия, которые станут удобными и незаменимыми помощниками для тех, кто нуждается в дополнительной опоре.

Двигательную активность взрослые люди утрачивают по разным причинам. Это может случиться из-за спортивной, производственной или бытовой травмы. Нельзя сбрасывать со счетов и возрастные изменения.

При повреждении или ослаблении опорно-двигательного аппарата человек все равно нуждается в движении. Использовать для передвижения обычные костыли или трость — не всегда лучший вариант. Когда человек ходит, опираясь на костыль или трость, нагрузка распределяется по опорно-двигательной системе неравномерно. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата во многих случаях намного эффективнее купить ходунки для инвалидов. По сравнению с костылями и тростями эти приспособления обеспечивают более выраженную поддержку при ходьбе. Для определения, какое конкретно реабилитационное средство подойдет для пациента, посоветуйтесь с врачом-ортопедом или травматологом.

Преимущества ходунков:

широкая опорная база;

уменьшение нагрузки на спину и ноги;

устойчивость.

Благодаря особенностям конструкции ходунки для взрослых пациентов придают больному человеку уверенность при передвижении, снижают страх перед падением.

Изделия показаны к применению в следующих случаях:

временное ограничение двигательных функций; потеря двигательной активности в результате ОНМК (инсульта); ослабление мышечного тонуса после операции или длительного пребывания в неподвижном состоянии; травмы нижних конечностей; нарушения работы вегето-сосудистой или нервной системы; возрастное снижение мышечного тонуса.

Для постоперационных или посттравматических состояний также рекомендуются ходунки для реабилитации. Удобство и комфорт передвижения во многом зависит от того, насколько вспомогательное приспособление соответствует индивидуальным параметрам больного. Если ходунки окажутся неподходящими, человек будет испытывать боль в спине, руках и шее. Чтобы изделия служили надежной дополнительной опорой, при покупке необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Этот параметр считается оптимальным, если человек, опираясь на ходунки, слегка сгибает руки в локтях.

Для пациентов, у которых совсем недавно начался восстановительный период, подходящим вариантом станут ходунки для реабилитации с двумя уровнями. Приспособления на колесиках (роллейторы) следует использовать людям с менее выраженным ограничением двигательных способностей.

Чтобы ходунки не занимали много площади, выбирайте складные модели. Очень удобны в использовании изделия, оборудованные корзинкой. Все необходимое будет всегда под рукой.

В каталоге интернет-магазина КотоФото вы найдете специальные ходунки, оснащены колесиками и сиденьем. Их еще называют ходунки роляторы, роллейторы или роллаторы. Удобное и легкое вспомогательное средство помогает поддерживать оптимальную физическую активность. Ходунки роллаторы доказали свою эффективность в повышении качества жизни пациентов с ослабленным мышечным тонусом.

Для облегчения передвижения в стационарных или домашних условиях используются изделия, оснащенные шарнирным механизмом. Он позволяет пациенту попеременно переставлять левую и правую сторону изделия по ходу движения.

С переставными ходунками пациент передвигается следующим образом:

поднимает приспособление; перемещает его слегка вперед; ставит на пол; выполняет шаг вперед.

Данный тип ходунков рекомендуется применять на ранних этапах реабилитации, когда пациент еще не обрел уверенность движений.

Некоторые модели реабилитационных средств могут быть оснащены специальной опорой. Дополнительный элеменит обеспечивает равновесие и устойчивость во время движения. По типу расположения опора бывает следующих видов:

под локоть (для пациентов и инвалидов, которые не могут опираться на руки);

подмышечная (используется гражданами, страдающими от нарушения координации);

на предплечье (рекомендуется при переломах позвоночника и шейки бедра, а также параличах).

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