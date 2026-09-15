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Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)

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Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
250 руб.  360 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 503639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)
250 руб. -31%
360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка
Высота, см
4.1
Материал
полимер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х4
Вес, г.
10

Описание товара Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)

Съемные, прочные, мягкие резиновые насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе и позволяют продлить срок службы всех изделий для облегчения передвижения.



Смотрите также: Костыли, трости

Отзывы о товаре Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)




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Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка
Высота, см
4.1
Материал
полимер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Съемные, прочные, мягкие резиновые насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе и позволяют продлить срок службы всех изделий для облегчения передвижения.


Смотрите также: Костыли, трости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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