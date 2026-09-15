Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%250 руб. 360 руб.
В наличии
Код товара: 503639
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб. -31%
360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Высота, см
4.1
Материал
полимер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х4
Вес, г.
10
Описание товара Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая)
Съемные, прочные, мягкие резиновые насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе и позволяют продлить срок службы всех изделий для облегчения передвижения.
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Бренд
Тип товара
Насадка
Высота, см
4.1
Материал
полимер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Съемные, прочные, мягкие резиновые насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе и позволяют продлить срок службы всех изделий для облегчения передвижения.
Смотрите также: Костыли, трости
Смотрите также: Костыли, трости
Насадка для опор-ходунков WR-211, WR-212, WR-221 (серая) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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