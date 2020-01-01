Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифовальные машины

Группы товаров
БрендыЦена
    ПрименитьСбросить
    • Halloween Weekend в КотоФото
    • Беспрецедентные скидки на Hansgrohe!
    • Суперскидки до 45% на посуду KORKMAZ
    • Кешбэк 100 рублей на телефон за отзыв на Я.Маркете!
    • Посуда Taller: Снижаем цены до конца октября!
    • Датская сантехника DAMIXA со скидкой 25%
    • Светильники MW-Light, DeMarkt, De City со скидкой до 40%
    • Снижение цен до 25% на сантехнику AM.PM
    • Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
    • Распродажа самокатов со скидкой 15%
    Фильтры
    768

    Последние заказы в этой категории

    Шлифовальные машины

    Шлифовальные машины

    Шлифовальные машины

    Шлифовальная машинка представляет собой электроинструмент, предназначенный для устранения неровностей и полирования различных поверхностей. С помощью этого инструмента обработка поверхностей выполняется быстро и качественно. Правильный выбор модели позволяет значительно упростить проведение различных видов работ. Купить шлифмашинку вы всегда можете в интернет-магазине КотоФото.

    Шлифовальные машины: общая характеристика и виды

    Эти устройства применяются с целью очистки, выравнивания и полировки различных поверхностей. Ручная шлифовальная машина может помочь в удалении ржавчины, снятии лакокрасочного покрытия, зачистке шпаклевки и в выполнении многих других работ.

    Шлифовальная машина - фото При выборе следует учитывать следующие характеристики этого инструмента:

    • Мощность. Данный показатель напрямую влияет на эффективность и обеспечивает его производительность шлифмашинки;
    • Площадь рабочей поверхности. Этот показатель определяет количество подходов, необходимых для выполнения объема работы;
    • Оснащенность шлифмашины пылесборником (может быть как многоразовым, так и одноразовым);
    • Вес шлифмашины. Хотя вес - скорее субъективная характеристика, вес инструмента оказывает существенное влияние на удобство работы с ним.

    Электрическая шлифовальная машина имеет следующие виды: орбитальные (эксцентриковые) шлифмашины используются для выполнения тонкой шлифовки; угловые модели предназначены для работы с твердыми материалами; вибрационные устройства применяются для устранения неровностей после штукатурных работ; ленточные инструменты используются для работы с большими поверхностями.

    Для обработки каких материалов предназначена шлифовальная машинка?

    Это устройство используется для качественной шлифовки и полировки поверхностей таких материалов, как:

    • Древесина;
    • Камень;
    • Металл;
    • Композитные материалы.

    Приобретая шлифовальную машину, необходимо принимать во внимание, для каких целей она будет преимущественно применяться, каковы частота вращения и диаметр диска, какие дополнительные возможности смогут сделать ее эксплуатацию более удобной и эффективной. Так, в зависимости от модели, инструмент может быть оснащен функцией контроля давления, регулятором скорости, регулятором рукоятки, а также системой пылеудаления и другими полезными опциями.

    В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить вы можете недорого купить шлифовальные машины. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта.

    Ушм с регулировкой Metabo
    Ленточные
    Ленточные Bort
    Ленточные Makita
    Ленточные Sturm
    Ленточные Вихрь
    Ленточные Зубр
    Вибрационные
    Вибрационные Bort
    Вибрационные Makita
    Вибрационные Зубр
    Шлифорбитальные
    Орбитальные Makita
    Шлифорбитальные Metabo
    Орбитальные Ryobi
    Эксцентриковые
    Эксцентриковые Makita
    Эксцентриковые Metabo
    Эксцентриковые Ryobi
    Полировальные
    Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
    Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
    Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
    Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
    КотоФото
    Принимаем банковские карты
    Принимаем банковские карты
    Банк-партнер
    Банк-партнер
    Яндекс.Маркет
    Мы на Яндекс.Маркете

    Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

    8 (812) 426-98-99

    Круглосуточная горячая линия

    8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

    Электронная почта

    info@kotofoto.ru

    Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
    Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
    Загрузка...
    Загрузка...