Шлифмашина вибрационная Makita BO3711
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%7 120 руб. 9 391 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36652
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Размер хода платформы
2
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х21
Вес, кг.
2.24
Описание товара Шлифмашина вибрационная Makita BO3711
Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 22000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 228x93 мм, пылесборник, вес: 1.6 кг
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Размер хода платформы
2
Высота, см
23
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Страна производитель
Китай
Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 22000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 228x93 мм, пылесборник, вес: 1.6 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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