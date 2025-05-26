Top.Mail.Ru
Углошлифовальная машина Makita GA5030R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина Makita GA5030R

29 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622489
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х10
Вес, кг.
3

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5030R

Удобный и компактный инструмент для работы с металлом и другими материалами. Обновленная версия Makita GA5030. Основные отличия – наличие плавного пуска и функции антирестарта для более комфортной работы. Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5030R

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
владимир с.

Достоинства:


Комментарий:
Внашем случае слабым местом оказалась кнопка,заменим.Сам апарат не плох ,в гараж для дома за глаза, я резал и точил керамогранит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. Редуктор втулка... Проверяйте кнопку... Возможно протирает статор... Защита от дурака работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Регулировкой оборотов с защитой от перегрева. За такие деньги огонь.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но нет регулировки оборотов, есть плавный пуск. Не то что хотел, но оставлю. Добавлю. Болгарка с регулировкой!!! После недели работы с инструментом случайно нашёл регулировку в торце. около шнура. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
наступает лето, скоро буду пользоваться. в руке сидит удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал за 1300₽. Через некоторое время стал подгуживать редуктор хотя смазки там предостаточно. Плавный пуск, регулировка оборотов с реальным поддержанием оборотов, защита при включённой кнопке когда вилка вставляется в розетку. За такую цену просто подарок.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
на вид очень качественная болгарка,все заявленные функции работают. в деле не пробовал. в редуктор добавил смазку.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
5 звёзд за первое впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
все функции в рабочем состоянии, в руке тяжеловата, цена-качество, обалденный аппарат, для меня лично покупкой абсолютно доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка огонь! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Лукман Г.

Достоинства:


Комментарий:
все ок, все работает, это второй на запас
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро ,проверил вроде всё нормально, дальше посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая болгарка,беру не первый инструмент этой фирмы всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм за малые деньги
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость регулируется
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат,нареканий нет пока.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Нагим

Достоинства:


Комментарий:
болгарка рабочая упаковка хромает
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за хороший, инструмент!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
удобно сидит в руке. хорошая
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
с такими функциями ,болгарка просто супер, прикупил сразу две . Поддержание оборотов присутствуют. Лишбы редуктора на долгобы хватило ато после шлифовки оградки редуктор заметно начал похрюкивать, сильно напрягать не желательно хоть в ней и дури хватает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Элина К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, всё пришло в целости и сохранности. Мужу понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо.Проверила работает)))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. работает тихо. куплю в запас ещё одну)
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Саша Кошкин

Достоинства:


Комментарий:
Вещь, советую к покупке, брал за 1500.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Пока все нормально. Регулировка оборотов работает нормально. Корпус удобно держать одной рукой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая,в пункте включил, проверил, работает. сколько, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка понравилась. Тихая, удобная в работе, мощности хватает. Заявленная электроника работает. Хотелось бы поменьше минимальные обороты. четыре тысячи многовато.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания оправдала. В работе пробовал чужую. Эту только получил. Так что посмотрим дальше



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный и компактный инструмент для работы с металлом и другими материалами. Обновленная версия Makita GA5030. Основные отличия – наличие плавного пуска и функции антирестарта для более комфортной работы. Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
владимир с.

Достоинства:


Комментарий:
Внашем случае слабым местом оказалась кнопка,заменим.Сам апарат не плох ,в гараж для дома за глаза, я резал и точил керамогранит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. Редуктор втулка... Проверяйте кнопку... Возможно протирает статор... Защита от дурака работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Регулировкой оборотов с защитой от перегрева. За такие деньги огонь.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но нет регулировки оборотов, есть плавный пуск. Не то что хотел, но оставлю. Добавлю. Болгарка с регулировкой!!! После недели работы с инструментом случайно нашёл регулировку в торце. около шнура. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
наступает лето, скоро буду пользоваться. в руке сидит удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал за 1300₽. Через некоторое время стал подгуживать редуктор хотя смазки там предостаточно. Плавный пуск, регулировка оборотов с реальным поддержанием оборотов, защита при включённой кнопке когда вилка вставляется в розетку. За такую цену просто подарок.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
на вид очень качественная болгарка,все заявленные функции работают. в деле не пробовал. в редуктор добавил смазку.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
5 звёзд за первое впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
все функции в рабочем состоянии, в руке тяжеловата, цена-качество, обалденный аппарат, для меня лично покупкой абсолютно доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка огонь! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Лукман Г.

Достоинства:


Комментарий:
все ок, все работает, это второй на запас
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро ,проверил вроде всё нормально, дальше посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая болгарка,беру не первый инструмент этой фирмы всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм за малые деньги
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость регулируется
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат,нареканий нет пока.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Нагим

Достоинства:


Комментарий:
болгарка рабочая упаковка хромает
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за хороший, инструмент!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
удобно сидит в руке. хорошая
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
с такими функциями ,болгарка просто супер, прикупил сразу две . Поддержание оборотов присутствуют. Лишбы редуктора на долгобы хватило ато после шлифовки оградки редуктор заметно начал похрюкивать, сильно напрягать не желательно хоть в ней и дури хватает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Элина К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, всё пришло в целости и сохранности. Мужу понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо.Проверила работает)))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. работает тихо. куплю в запас ещё одну)
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Саша Кошкин

Достоинства:


Комментарий:
Вещь, советую к покупке, брал за 1500.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Пока все нормально. Регулировка оборотов работает нормально. Корпус удобно держать одной рукой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая,в пункте включил, проверил, работает. сколько, время покажет
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка понравилась. Тихая, удобная в работе, мощности хватает. Заявленная электроника работает. Хотелось бы поменьше минимальные обороты. четыре тысячи многовато.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания оправдала. В работе пробовал чужую. Эту только получил. Так что посмотрим дальше


Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...