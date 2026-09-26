О нас | Интернет-магазин KotoFoto.ru

КотоФото

Онлайн-гипермаркет с привлекательными ценами и большими скидками на электронику, бытовую технику, товары для дома и интерьера. Работаем на рынке с 2008 года и стараемся регулярно радовать клиентов большими распродажами и дополнительными промокодами на всю нашу продукцию.

Мы родом из Петербурга, символом которого всегда были коты. Начинали с продажи фототехники. От слияния этих двух символов наш магазин и получил своё название. Почти 62 тысячи пунктов выдачи по всей России работают на то, чтобы вы в срок получили свой заказ. В нашем активе сотни тысяч довольных клиентов.

Над обработкой заказов трудятся специалисты колл-центра. Из любого города страны нам можно позвонить абсолютно бесплатно. Все товары сертифицированы и имеют гарантию производителей. За каждую покупку клиентам мы начисляем бонусные балы КэтКоины, которые можно потратить на следующий заказ. А ещё у нас есть гарантия исполнения заказа: товар надлежащего качества и точно в срок. И если вдруг мы кого-то подвели, то выплачиваем 1 000 рублей компенсации. Мы признаёмся в любви нашим клиентам и очень рады, когда они отвечают нам взаимностью, оставляя свои отзывы в сети.