Акции в интернет-магазине Котофото. Выгодные покупки электроники и фототехники

[*]Информацию о наименовании товара, участвующего в акции, и другие подробности акции, включая сроки проведения, можно уточнить на соответствующей промо странице сайта www.kotofoto.ru;

[*]Акции не распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей;