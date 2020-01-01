Инструмент ударного действия – отбойный молоток – применяется для разрушения различных прочных, твердых материалов и демонтажа конструкций. Инструмент отлично справляется с пробиванием отверстий, помогает в удалении асфальта, рыхлении грунта и прочих работах. Данные устройства отличаются удобством эксплуатации и надежностью.

Это устройство представляет собой инструмент, который используется для раскалывания пород, разрушения бетонных конструкций и кирпичной кладки, рубки металла и многих других работ. Работа устройства осуществляется за счет воздействия ударных импульсов. Современные модели отбойных молотков позволяют работать даже в самых труднодоступных местах.

Выбирая электрический отбойный молоток, следует принимать во внимание следующие характеристики данного инструмента:

Мощность (от этого показателя зависит сила удара);

Энергия удара (именно данный параметр определяет производительность электрического отбойного молотка);

Тип патрона (легкие модели оснащаются SDS+, средние - SDS-Max, на моделях, относящихся к тяжелому классу, устанавливается шестигранник);

Частота удара;

Вес инструмента.

Следует отметить, что именно вес инструмента находится в основе его классификации: различают устройства легкого, среднего и тяжелого класса. Весовой показатель свидетельствует о мощности: чем тяжелее отбойный молоток, тем выше его мощность. Кроме того, при приобретении данного инструмента необходимо обращать внимание на наличие дополнительных функций, которые помогают существенно облегчить его эксплуатацию. Так, инструмент может оснащаться фиксатором пуска, антивибрационной системой, индикаторами износа щеток, системой защиты от пыли, эргономичной рукояткой и другими опциями. Некоторые модели имеют электронную систему защиты от кражи. Эксплуатация инструмента предполагает использование расходного материала – пик, которые различаются в зависимости от вида работы (пика-лопатка, трамбовка, пика-ломик, зубило).

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