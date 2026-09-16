Молоток отбойный ЗУБР 8 Дж, 1200 Вт, АВТ, SDS Plus, Профессионал (ЗММ-8-1200 ВК)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1200
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
3700
Макс. энергия удара, Дж
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб.
В наличии
Код товара: 710504
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1200
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
3700
Макс. энергия удара, Дж
8
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
8.5
Описание товара Молоток отбойный ЗУБР 8 Дж, 1200 Вт, АВТ, SDS Plus, Профессионал (ЗММ-8-1200 ВК)
Отбойный молоток ЗУБР — мощный инструмент с внушительными 1200 Вт, который отлично справится с самыми сложными задачами во время ремонта или демонтажа. Энергия удара 8 Дж и частота 3700 ударов в минуту позволяют эффективно разрушать бетон и другие прочные материалы, экономя ваше время и силы. Благодаря ширине 39 см и высоте 14 см, инструмент остаётся довольно компактным для своей категории, а вес в 5 кг обеспечивает стабильную работу без лишней усталости. Удобный кейс делает транспортировку и хранение особенно простыми, а патрон SDS-max гарантирует быструю замену насадок и дополнительную надёжность.
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Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1200
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
3700
Макс. энергия удара, Дж
8
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Отбойный молоток ЗУБР — мощный инструмент с внушительными 1200 Вт, который отлично справится с самыми сложными задачами во время ремонта или демонтажа. Энергия удара 8 Дж и частота 3700 ударов в минуту позволяют эффективно разрушать бетон и другие прочные материалы, экономя ваше время и силы. Благодаря ширине 39 см и высоте 14 см, инструмент остаётся довольно компактным для своей категории, а вес в 5 кг обеспечивает стабильную работу без лишней усталости. Удобный кейс делает транспортировку и хранение особенно простыми, а патрон SDS-max гарантирует быструю замену насадок и дополнительную надёжность.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Молоток отбойный ЗУБР 8 Дж, 1200 Вт, АВТ, SDS Plus, Профессионал (ЗММ-8-1200 ВК) - по цене 11810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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