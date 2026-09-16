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Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)

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Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) - фото 1
Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
  • Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) - фото 1
  • Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)
13 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
9.5

Описание товара Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)

Отбойный молоток ЗУБР — настоящий помощник для серьёзных задач. Мощность 1350 Вт и энергия удара 12 Дж обеспечивают высокую производительность при демонтаже бетона и кирпича. 2900 ударов в минуту — молоток не сбавляет темп даже при больших объёмах работ. Благодаря патрону SDS-max замена оснастки займёт минимум времени. При весе 6,7 кг инструмент остаётся достаточно манёвренным, чтобы работать им и в стеснённых условиях. Компактные размеры (39 см в ширину и 14 см в высоту) позволяют удобно хранить молоток и использовать его там, где другие окажутся неудобны.



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Отзывы о товаре Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Отбойный молоток ЗУБР — настоящий помощник для серьёзных задач. Мощность 1350 Вт и энергия удара 12 Дж обеспечивают высокую производительность при демонтаже бетона и кирпича. 2900 ударов в минуту — молоток не сбавляет темп даже при больших объёмах работ. Благодаря патрону SDS-max замена оснастки займёт минимум времени. При весе 6,7 кг инструмент остаётся достаточно манёвренным, чтобы работать им и в стеснённых условиях. Компактные размеры (39 см в ширину и 14 см в высоту) позволяют удобно хранить молоток и использовать его там, где другие окажутся неудобны.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) – стоимость товара 13770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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