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Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК

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Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 1
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 2
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 3
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 4
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 5
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 6
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 7
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 8
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 9
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 10
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 11
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 12
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
1800
Макс. энергия удара, Дж
25
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 1
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 2
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 3
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 4
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 5
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 6
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 7
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 8
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 9
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 10
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 11
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 12
  • Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 560 руб. 
Начислим 329 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК
20 560 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
1800
Макс. энергия удара, Дж
25
Ширина, см
18
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х41х17
Вес, кг.
15.66

Описание товара Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК

Отбойный молоток Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций. Электронная регулировка частоты ударов позволяет подстроиться под различные материалы и операции. Эффективная антивибрационная система и регулируемая дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя.



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Отзывы о товаре Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
1800
Макс. энергия удара, Дж
25
Ширина, см
18
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Отбойный молоток Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций. Электронная регулировка частоты ударов позволяет подстроиться под различные материалы и операции. Эффективная антивибрационная система и регулируемая дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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