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Молоток отбойный Makita HM0871C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток отбойный Makita HM0871C

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Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 1
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 2
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 3
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 4
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 5
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 6
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 7
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 8
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 9
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 10
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 11
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 12
Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 1
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 2
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 3
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 4
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 5
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 6
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 7
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 8
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 9
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 10
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 11
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 12
  • Молоток отбойный Makita HM0871C - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266652
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х15
Вес, кг.
9

Описание товара Молоток отбойный Makita HM0871C

Отбойный молоток Makita HM0871C используется для долбления твердых материалов: камня и бетона. Для увеличения срока службы инструмента на холостом ходу удар автоматически отключается. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Антивибрационная система ATV и антивибрационная рукоятка снижает усталость во время работы оператора. Электронная регулировка числа оборотов позволяет выбрать нужный режим, в зависимости от жесткости материала.



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Отзывы о товаре Молоток отбойный Makita HM0871C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Страна производитель
Китай
Описание
Отбойный молоток Makita HM0871C используется для долбления твердых материалов: камня и бетона. Для увеличения срока службы инструмента на холостом ходу удар автоматически отключается. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Антивибрационная система ATV и антивибрационная рукоятка снижает усталость во время работы оператора. Электронная регулировка числа оборотов позволяет выбрать нужный режим, в зависимости от жесткости материала.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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