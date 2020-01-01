Электронная книга сделает знакомство с литературными шедеврами удобнее

Такое устройство, как электронная книга или электронный букридер уже прочно вошло в жизнь современных людей. Человек, который просто любит читать, учится или работает, с этим приспособлением не нуждается в периодических походах в библиотеку или в книжный магазин. Приобретите такое устройство и ваши затраты средств и времени на получение возможности прочесть новое литературное произведение вообще исчезнут или станут минимальными.

Преимущества электронных книг:

Эти устройства довольно компактны. Читалки электронных книг часто имеют намного меньшие габариты, чем их бумажные собратья.

Букридер способен хранить в своей памяти множество книг, будь их даже тысячи. И у владельца этого устройства такая библиотека всегда под рукой и в любой момент может быть использована. Разумеется, бумажную библиотеку с таким количеством книг нельзя носить с собой, да и дома она будет требовать много места для хранения.

Решение купить электронный ридер будет оптимальным вариантом для людей с проблемами зрения. Для них важным будет то, что размеры шрифтов и опции вывода текста на экран можно настраивать по своему усмотрению.

Большинство современных устройств могут искать нужный текст, переходить по гиперссылкам, обеспечивают возможность создавать заметки, оставлять закладки. Это делает чтение и работу с текстом более удобным и легким.

Если вам нужна электронная книга, то недорого купить её вполне реально. Стоимость таких устройств различна в зависимости от конкретной модели и приобрести их может покупатель с любым бюджетом.

Цены на сами книги в электронном виде намного ниже, чем в бумажном варианте. Скачать их из интернета можно даже бесплатно при помощи компьютера или даже на самом букридере, если устройство имеет доступ к сети.

Сколько стоит электронная книга?

Цена этого устройства зависит от многих технических характеристик и опций, в том числе:

размера экрана;

наличия дополнительных возможностей;

емкости батареи;

наличия электронной клавиатуры и других.

По ширине экрана размеры букридеров колеблются чаще всего от 5 до 10 дюймов, но 6–7 дюймовые – самые востребованные. Типы экранов электронных книг также бывают различными. Есть так называемые «жидкие чернила» или «электронная бумага» (форматы SiPix или E-ink) и жидкокристаллические (TFT, LCD) дисплеи. Экраны типа «жидкие чернила» несколько дороже, но глаза при чтении с них меньше устают.

Размер общей памяти устройств зависит от количества встроенной (обычно 512–1024 Мб) и возможности ее увеличения при помощи сменных карт (обычно формата SD или microSD).

Желающим узнать сколько стоит электронная книга нужно обратить внимание на ее дополнительные функции. Они могут быть различными. Есть читалки, с помощью которых можно слушать музыку, смотреть клипы и фильмы, создавать напоминания и заметки, использовать функцию диктофона. Букридеры, имеющие сетевое подключение посредством Wi-Fi, стоят дороже, но такая функция дает устройству прямой доступ в Интернет.

Корпуса электронных книг бывают различных цветов. Цена устройства от цвета не зависит, каждый покупатель может подобрать его по своему вкусу. Для того, чтобы защитить букридер от негативных внешних воздействий, рекомендуется приобрести чехол.

Где можно купить электронную книгу?

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