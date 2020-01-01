Планируете сборку нового ПК и нужно купить материнскую плату? КотоФото поможет найти подходящий вариант среди проверенных моделей известных брендов. Здесь собраны платы под разные бюджеты и требования — как для рабочих систем, так и для производительных геймерских сборок. Материнская плата ATX пользуется особым спросом при сборке.

Типы материнских плат и их особенности

Материнские платы ATX пользуются высоким спросом благодаря оптимальному балансу размера и функциональности. Стандарт ATX обеспечивает достаточно места для установки мощных видеокарт, дополнительных слотов памяти и современных систем охлаждения. Такие материнские платы поддерживают большие объемы оперативной памяти и множество портов расширения.

Компактные решения также востребованы у покупателей, особенно для сборки домашних медиацентров. Однако именно платы формата ATX предоставляют максимум возможностей для апгрейда системы в будущем.

Как выбрать материнскую плату

При выборе материнской платы важно учитывать совместимость с процессором, тип поддерживаемой памяти и количество разъемов расширения. Материнская плата ATX от известных брендов, включая MSI, гарантирует стабильную работу всех компонентов системы и долгий срок службы.

Обратите внимание на ключевые характеристики:

Сокет процессора — должен точно соответствовать вашему CPU

Тип памяти — DDR4 или DDR5 с нужной максимальной частотой

Количество слотов расширения — для видеокарт, звуковых карт и других плат

Встроенные интерфейсы — Wi-Fi, Bluetooth, сетевые адаптеры

Система питания — качественные VRM-модули для стабильной работы процессора

Чипсет определяет функциональность платы и поддержку современных технологий. Для игровых сборок выбирайте модели с усиленными слотами для видеокарт. Профессионалам стоит рассмотреть платы с поддержкой большого количества накопителей.

Преимущества покупки в КотоФото

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