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Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5

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Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 6
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 7
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 8
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 9
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 10
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 11
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 12
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 13
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 14
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 15
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
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  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 25
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 26
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 27
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  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 34
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 35
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 36
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 37
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  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 44
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 45
  • Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5
7 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Размеры в упаковке, см
33х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR5 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания рабочих станций начального и среднего уровня, мощных офисных ПК и универсальных домашних компьютеров, способных справляться с играми. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплаты за избыточный функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает современный набор функций, включая поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона процессора, что делает его рациональным выбором для большинства пользователей. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства сценариев использования.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является заделом на будущее и позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме с поддержкой высоких частот через профили XMP. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x1 и PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей доступны два разъема M.2, работающие по протоколу NVMe через интерфейс PCIe 4.0, при этом основной слот оснащен радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надёжность и стабильность, что характерно для серии PRO от MSI. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы на силовых элементах, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и троттлинг. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке и достаточным для стабильной работы рекомендованных CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен практичный набор портов, включающий несколько USB 2.0 и более быстрые USB 3.2 Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, обеспечивающего высокоскоростное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставит качественный 7.1-канальный звук для игр и мультимедиа. Встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth на данной модели нет, что следует учесть при планировании сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на стабильную работу в штатных режимах и не предназначена для энтузиастов экстремального разгона процессора. Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память именно стандарта DDR5, так как модули DDR4 с ней несовместимы. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Также удостоверьтесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR5 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания рабочих станций начального и среднего уровня, мощных офисных ПК и универсальных домашних компьютеров, способных справляться с играми. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплаты за избыточный функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает современный набор функций, включая поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона процессора, что делает его рациональным выбором для большинства пользователей. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства сценариев использования.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является заделом на будущее и позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме с поддержкой высоких частот через профили XMP. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x1 и PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей доступны два разъема M.2, работающие по протоколу NVMe через интерфейс PCIe 4.0, при этом основной слот оснащен радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надёжность и стабильность, что характерно для серии PRO от MSI. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы на силовых элементах, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и троттлинг. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке и достаточным для стабильной работы рекомендованных CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен практичный набор портов, включающий несколько USB 2.0 и более быстрые USB 3.2 Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, обеспечивающего высокоскоростное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставит качественный 7.1-канальный звук для игр и мультимедиа. Встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth на данной модели нет, что следует учесть при планировании сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на стабильную работу в штатных режимах и не предназначена для энтузиастов экстремального разгона процессора. Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память именно стандарта DDR5, так как модули DDR4 с ней несовместимы. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Также удостоверьтесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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