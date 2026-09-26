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Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396795
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2133-4600 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B550M-K является отличной основой для создания универсального и производительного персонального компьютера на платформе AM4. Она идеально подходит для сборки среднебюджетных игровых систем, способных справиться с современными играми в разрешении Full HD в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 7600. Также эта плата станет надежным фундаментом для домашнего или офисного ПК, предназначенного для работы с документами, веб-серфинга и несложного монтажа видео, особенно в сочетании с 6-ядерными процессорами AMD Ryzen 5 серий 3000 и 5000, такими как популярные Ryzen 5 5600 или 5600X.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B550, установленный на проверенном временем сокете AM4, что открывает доступ к широкому спектру процессоров Ryzen. Ключевое преимущество чипсета B550 - это поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного слота M.2, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX (mATX), эта модель позволяет собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, экономя пространство на рабочем столе без существенных компромиссов в функциональности.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет организовать эффективный двухканальный режим работы и установить до 128 ГБ ОЗУ. Благодаря возможностям чипсета B550, поддерживается разгон памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для карт расширения, таких как звуковая карта или плата видеозахвата, имеются два слота PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой сверхбыстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, а второй - PCIe 3.0, что дает гибкость в построении дисковой подсистемы.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B550M-K спроектирована для обеспечения стабильной работы 6- и 8-ядерных CPU при стандартных нагрузках и умеренном разгоне. Для подключения питания процессора используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса. Хотя эта модель не рассчитана на экстремальный оверклокинг флагманских Ryzen 9, её подсистема питания с радиатором на ключевых элементах VRM гарантирует надежную и долговечную работу в игровых и рабочих сценариях с процессорами среднего ценового сегмента.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных, несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за вывод звука отвечает 8-канальный аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание в играх и при просмотре медиа. Плата также оснащена видеовыходами DVI-D, D-Sub и HDMI, что позволяет использовать процессоры со встроенной графикой (APU) без дискретной видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой из коробки, так как для поддержки некоторых моделей Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS. Поскольку данная модель относится к базовой линейке, на ней отсутствует встроенный модуль Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется отдельный USB-адаптер или PCIe-карта. Также стоит учесть, что радиаторы для M.2 накопителей в комплекте не предусмотрены, поэтому при использовании быстрых PCIe 4.0 SSD рекомендуется приобрести его отдельно или выбирать накопитель с предустановленным радиатором для избежания перегрева.



Теги товара: сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2133-4600 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B550M-K является отличной основой для создания универсального и производительного персонального компьютера на платформе AM4. Она идеально подходит для сборки среднебюджетных игровых систем, способных справиться с современными играми в разрешении Full HD в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 7600. Также эта плата станет надежным фундаментом для домашнего или офисного ПК, предназначенного для работы с документами, веб-серфинга и несложного монтажа видео, особенно в сочетании с 6-ядерными процессорами AMD Ryzen 5 серий 3000 и 5000, такими как популярные Ryzen 5 5600 или 5600X.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B550, установленный на проверенном временем сокете AM4, что открывает доступ к широкому спектру процессоров Ryzen. Ключевое преимущество чипсета B550 - это поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного слота M.2, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX (mATX), эта модель позволяет собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, экономя пространство на рабочем столе без существенных компромиссов в функциональности.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет организовать эффективный двухканальный режим работы и установить до 128 ГБ ОЗУ. Благодаря возможностям чипсета B550, поддерживается разгон памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для карт расширения, таких как звуковая карта или плата видеозахвата, имеются два слота PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой сверхбыстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, а второй - PCIe 3.0, что дает гибкость в построении дисковой подсистемы.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B550M-K спроектирована для обеспечения стабильной работы 6- и 8-ядерных CPU при стандартных нагрузках и умеренном разгоне. Для подключения питания процессора используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса. Хотя эта модель не рассчитана на экстремальный оверклокинг флагманских Ryzen 9, её подсистема питания с радиатором на ключевых элементах VRM гарантирует надежную и долговечную работу в игровых и рабочих сценариях с процессорами среднего ценового сегмента.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных, несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за вывод звука отвечает 8-канальный аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание в играх и при просмотре медиа. Плата также оснащена видеовыходами DVI-D, D-Sub и HDMI, что позволяет использовать процессоры со встроенной графикой (APU) без дискретной видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой из коробки, так как для поддержки некоторых моделей Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS. Поскольку данная модель относится к базовой линейке, на ней отсутствует встроенный модуль Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется отдельный USB-адаптер или PCIe-карта. Также стоит учесть, что радиаторы для M.2 накопителей в комплекте не предусмотрены, поэтому при использовании быстрых PCIe 4.0 SSD рекомендуется приобрести его отдельно или выбирать накопитель с предустановленным радиатором для избежания перегрева.



Теги товара: сокет am4, с m.2
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