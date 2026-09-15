Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб.
В наличии
Код товара: 619414
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
28х26х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , atx , e-atx , micro-atx , mini-itx , сокет am4 , сокет 2066 , сокет lga1700 , сокет 1151 , ddr3 , ddr5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 10 350 руб.2588 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EA...
-
В наличииЦена 10 940 руб. 18 370 руб.2735 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , atx , e-atx , micro-atx , mini-itx , сокет am4 , сокет 2066 , сокет lga1700 , сокет 1151 , ddr3 , ddr5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - этот товар вы можете купить по цене 10190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0