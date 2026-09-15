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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0

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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619414
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
10 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
28х26х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , atx , e-atx , micro-atx , mini-itx , сокет am4 , сокет 2066 , сокет lga1700 , сокет 1151 , ddr3 , ddr5



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , atx , e-atx , micro-atx , mini-itx , сокет am4 , сокет 2066 , сокет lga1700 , сокет 1151 , ddr3 , ddr5


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 - этот товар вы можете купить по цене 10190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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