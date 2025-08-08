Описание товара Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум производительности от процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений без разгона по множителю, например, Core i5-13400F, i5-14600 или Core i7-13700. Благодаря поддержке памяти DDR5 и быстрых накопителей, эта плата также станет отличной основой для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, кому важна высокая скорость отклика системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Чипсет B760 является оптимальным выбором для пользователей, которые не планируют экстремальный разгон CPU, но хотят воспользоваться преимуществами разгона оперативной памяти через XMP-профили. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства игровых и рабочих конфигураций.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в современных играх и приложениях. Поддерживается установка модулей с максимальной частотой до 7200+ МГц в режиме разгона и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей имеются два слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы даже с мощными процессорами обеспечивает усиленная многофазная система питания процессора (VRM), охлаждаемая массивными радиаторами. Такая конструкция гарантирует, что CPU будет получать чистое и стабильное напряжение под высокими нагрузками, избегая троттлинга и снижения производительности в долгих игровых сессиях или при рендеринге видео. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими моделями CPU линейки Core i7.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей модели является наличие современного беспроводного модуля с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к сети без проводов. На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый сетевой контроллер 2.5G Ethernet, множество USB-портов различных версий, в том числе USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C. Качественный звук в играх и при прослушивании музыки достигается за счёт использования современного аудиокодека Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимые разъёмы для питания процессора (8+4 pin). Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K" по множителю, её сильная сторона - разгон оперативной памяти DDR5. Для использования с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем уточнить версию прошивки при покупке или на официальном сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и функциональную основу для мощного ПК, не переплачивая за функции экстремального оверклокинга.