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Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5

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Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
244
Высота, см
305
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
1xPS/2, 1xUSB Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA, DisplayPort, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.25

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 D AX является сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", такие как Core i5, i7 и даже Core i9. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, нацеленных на высокий FPS в современных играх в связке с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 и выше, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом в 4K, стримингом или 3D-моделированием.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на флагманском чипсете Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Gigabyte Z790 D AX оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей с XMP-профилями до 7600 МГц (в режиме разгона) обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 и 3.0. Подсистема хранения данных включает три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена по надежной схеме 16+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных многоядерных процессоров Intel Core i9. Массивные радиаторы на цепях питания эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами с высоким энергопотреблением.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх, а также встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания процессора (8+4 pin). Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, данная плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую прошить BIOS без установленного процессора. Учитывая потенциал платы, для мощных CPU рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - башенный кулер высокого класса или систему жидкостного охлаждения (СЖО) с радиатором от 240 мм.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
244
Высота, см
305
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
1xPS/2, 1xUSB Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA, DisplayPort, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 D AX является сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", такие как Core i5, i7 и даже Core i9. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, нацеленных на высокий FPS в современных играх в связке с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 и выше, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом в 4K, стримингом или 3D-моделированием.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на флагманском чипсете Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Gigabyte Z790 D AX оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей с XMP-профилями до 7600 МГц (в режиме разгона) обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 и 3.0. Подсистема хранения данных включает три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена по надежной схеме 16+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных многоядерных процессоров Intel Core i9. Массивные радиаторы на цепях питания эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами с высоким энергопотреблением.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх, а также встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания процессора (8+4 pin). Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, данная плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую прошить BIOS без установленного процессора. Учитывая потенциал платы, для мощных CPU рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - башенный кулер высокого класса или систему жидкостного охлаждения (СЖО) с радиатором от 240 мм.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5 - стоимость товара 10990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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