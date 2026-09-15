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Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
11 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.34

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II - это универсальная и сбалансированная основа для создания современных домашних и игровых систем среднего уровня. Она идеально подходит для сборок с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5700X, позволяя раскрыть их потенциал в играх и рабочих задачах без лишних затрат. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi 6, эта плата станет отличным выбором для тех, кому важна беспроводная связь и минимальное количество кабелей на рабочем месте, будь то компактный игровой ПК или надежная офисная станция для работы с документами и легкого контент-мейкинга.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B550, который предлагает ключевое преимущество в виде поддержки интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного слота M.2, обеспечивая максимальную скорость для современных комплектующих. Установленный сокет AM4 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что делает ее гибким решением для различных сценариев, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-моделями.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме, критически важном для производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей разгона (A-XMP/DOCP), обеспечивая дополнительный прирост быстродействия в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты, есть два слота PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 для быстрых NVMe SSD: верхний работает по протоколу PCIe 4.0 x4, а нижний - по PCIe 3.0 x4, при этом для основного накопителя предусмотрен радиатор для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу популярных многоядерных чипов и оснащена качественными компонентами. Массивные радиаторы на силовых элементах VRM эффективно отводят тепло даже при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B550M-A WIFI II расположен продуманный набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных. Главной особенностью модели является встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивающий стабильное и быстрое беспроводное подключение к сети и периферии. За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой контроллер Realtek, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Эта модель предназначена исключительно для процессоров AMD на сокете AM4 и несовместима с процессорами Intel или новыми AMD Ryzen на сокете AM5. Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, хотя большинство плат из новых партий поставляются уже с совместимой прошивкой. Несмотря на поддержку разгона, для рекордов и экстремальных экспериментов с флагманскими CPU вроде Ryzen 9 5950X стоит рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II - это универсальная и сбалансированная основа для создания современных домашних и игровых систем среднего уровня. Она идеально подходит для сборок с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5700X, позволяя раскрыть их потенциал в играх и рабочих задачах без лишних затрат. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi 6, эта плата станет отличным выбором для тех, кому важна беспроводная связь и минимальное количество кабелей на рабочем месте, будь то компактный игровой ПК или надежная офисная станция для работы с документами и легкого контент-мейкинга.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B550, который предлагает ключевое преимущество в виде поддержки интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного слота M.2, обеспечивая максимальную скорость для современных комплектующих. Установленный сокет AM4 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что делает ее гибким решением для различных сценариев, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-моделями.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме, критически важном для производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей разгона (A-XMP/DOCP), обеспечивая дополнительный прирост быстродействия в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты, есть два слота PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 для быстрых NVMe SSD: верхний работает по протоколу PCIe 4.0 x4, а нижний - по PCIe 3.0 x4, при этом для основного накопителя предусмотрен радиатор для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу популярных многоядерных чипов и оснащена качественными компонентами. Массивные радиаторы на силовых элементах VRM эффективно отводят тепло даже при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B550M-A WIFI II расположен продуманный набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных. Главной особенностью модели является встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивающий стабильное и быстрое беспроводное подключение к сети и периферии. За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой контроллер Realtek, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Эта модель предназначена исключительно для процессоров AMD на сокете AM4 и несовместима с процессорами Intel или новыми AMD Ryzen на сокете AM5. Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, хотя большинство плат из новых партий поставляются уже с совместимой прошивкой. Несмотря на поддержку разгона, для рекордов и экстремальных экспериментов с флагманскими CPU вроде Ryzen 9 5950X стоит рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Купить Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0) - по цене 11320 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
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