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Гайковерты

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Гайковерты

Гайковерты

Гайковёрты

Еще не так давно гайковерты являлись специализированными инструментами, которые обычно применялись на СТО, а именно - на шиномонтаже для быстрого снятия и установки колёс. Теперь же эти инструменты являются незаменимыми. Их используют при скручивании и накручивании крепежа различных видов, применяют при работе с соединениями очень мягкого типа. Важно и то, что технические показатели инструмента обуславливают его значительный срок службы.

Если ранее решение купить гайковёрт принимали немногие, то теперь из-за доступности и незаменимости при ряде работ этот товар бьёт рекорды продаж. Устройство легко раскручивает резьбовые соединения, которые не всегда под силу даже мощным ключам с большими рычагами.

Виды гайковёртов

Гайковерт В настоящий момент существует классификация этого типа инструмента по виду привода:

  • пневматические;
  • механические;
  • гидравлические;
  • с приводом от мотора внутреннего сгорания;
  • электрические.

Наиболее востребованным является ударный электрический гайковёрт . Другие варианты не столь актуальны в домашних условиях. Впрочем, механические или пневматические устройства могут быть необходимы владельцам грузового транспорта или для работы с компрессорами в гаражах.

Особенности работы гайковертов

Конструкция многих изделий схожа с особенностями устройства электродрели или шуруповерта, но без патрона.

При сравнении мощностей шуруповерта и гайковерта при вкручивании и выкручивании саморезов многие специалисты приходят к выводу, что гайковерт на 300 ватт справляется с этой задачей в разы лучше, чем шуруповерт на 1 киловатт. Преимущество электрического гайковёрта, цена которого может быть весьма доступна, заключается в принципе работы, основанным на методе микроудара.

ГайковертВращение от мотора передается на вал и маховик ударного механизма. В тот момент, когда на валу появляется сопротивление, ударный механизм срывается, из-за чего и происходит удар. Сила его незначительна, однако в этом случае они выполняются с очень высокой частотой. Благодаря серии порядка 2000 ударов в минуту и достигаются необходимые результаты. При этом мощность устройства - порядка 300-500 ватт.

Отличительные особенности этих устройств

Известно, что ударный сетевой гайковёрт имеет ряд отличительных особенностей, которые являются общими для большинства моделей. В частности:

  • мотор данного устройства устойчив к перегрузкам, что позволяет ему работать на протяжении долгого периода времени;
  • в гайковёртах предусмотрена опция реверса, которая обеспечивает быстрое выкручивание элементов крепежа;
  • корпуса приборов изготавливаются из прочного металла или пластика;
  • простота в использовании - ещё одно важное преимущество этих инструментов;
  • у большинства гайковёртов есть рукоятка с удобным нескользящим покрытием, что делает работу более удобной и комфортной.
Где купить гайковёрт

Гайковерт Большинство пользователей интернета предпочитают совершать покупки онлайн. Не стал исключением выбор, а затем и покупка всевозможных инструментов, в том числе гайковертов. Вы сможете без лишней спешки через изучить ассортимент и выбрать подходящую именно вам конкретную модель инструмента.

Продажа гайковёртов — одно из направлений работы интернет-магазина «КотоФото». На сайте предусмотрен удобный фильтр, который позволит подобрать модель по важным для вас параметрам.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить электрические гайковерты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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