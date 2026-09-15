Гайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
5
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб.
В наличии
Код товара: 637993
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
5
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
11.5
Высота, см
32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х11
Вес, кг.
4.1
Описание товара Гайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-410-41 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Пять уровней регулировки крутящего момента помогают выбрать оптимальные настройки под предстоящую работу или используемый крепеж. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Для удобной переноски и хранения изделие поставляется в кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3200
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
5
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Количество аккумуляторов
1
Развернуть
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
11.5
Высота, см
32.5
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-410-41 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Пять уровней регулировки крутящего момента помогают выбрать оптимальные настройки под предстоящую работу или используемый крепеж. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Для удобной переноски и хранения изделие поставляется в кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч) – стоимость товара 9900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)