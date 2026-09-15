Бесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%8 080 руб. 11 000 руб.
В наличии
Код товара: 637963
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 080 руб. -27%
11 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
365x30x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х11
Вес, кг.
3.18
Описание товара Бесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Бесщеточный гайковерт STEHER CWB-300-1 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т. д. Бесщеточный двигатель обладает высоким КПД и высоким крутящим моментом, что позволяет выполнять сложные работы. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Аккумуляторная технология избавляет пользователя от необходимости следить за шнуром питания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
365x30x115
Страна производитель
Китай
Бесщеточный гайковерт STEHER CWB-300-1 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т. д. Бесщеточный двигатель обладает высоким КПД и высоким крутящим моментом, что позволяет выполнять сложные работы. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Аккумуляторная технология избавляет пользователя от необходимости следить за шнуром питания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Бесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч) - купить по цене 8080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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