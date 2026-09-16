Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
В наличии
Код товара: 711317
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя
2700
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U-S – это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность. Этот гайковерт подходит для выполнения широкого спектра задач, включая закручивание и откручивание крепежных элементов в различных областях, от автосервиса до строительства.Гайковерт аккумуляторный BORT BSR-21U-S – это универсальный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Его продуманные характеристики, высокая производительность и современный дизайн делают его отличным выбором для выполнения самых различных задач.
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Бренд
Частота вращения шпинделя
2700
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U-S – это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность. Этот гайковерт подходит для выполнения широкого спектра задач, включая закручивание и откручивание крепежных элементов в различных областях, от автосервиса до строительства.Гайковерт аккумуляторный BORT BSR-21U-S – это универсальный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Его продуманные характеристики, высокая производительность и современный дизайн делают его отличным выбором для выполнения самых различных задач.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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