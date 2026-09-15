Top.Mail.Ru
Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
7 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
350
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Высота, см
3131
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х8
Вес, кг.
3.6

Описание товара Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)

Гайковерт электрический с ударным механизмом для заворачивания крепежа большого диаметра Высокий крутящий момент для наиболее сложных работ. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать даже заржавевший резьбу. Металлический корпус редуктора обеспечивает передачу большого крутящего момента Патрон с квадратом 1/2 позволяет устанавливать наиболее распространенный инструмент



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
350
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Высота, см
3131
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт электрический с ударным механизмом для заворачивания крепежа большого диаметра Высокий крутящий момент для наиболее сложных работ. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать даже заржавевший резьбу. Металлический корпус редуктора обеспечивает передачу большого крутящего момента Патрон с квадратом 1/2 позволяет устанавливать наиболее распространенный инструмент


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300) - по цене 7760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...