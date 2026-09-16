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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500)

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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 1
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 2
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 3
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 4
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 5
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 6
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 7
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 8
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 9
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 10
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 11
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Емкость аккумулятора
0
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 1
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 2
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 3
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 4
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 5
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 6
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 7
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 8
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 9
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 10
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 11
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500)
8 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Частота вращения шпинделя
0-2750 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
90х180х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500)

Гайковерт ЗУБР Т7 - мощный профессиональный инструмент с бесщеточным двигателем и крутящим моментом до 500 Нм. Оснащен двумя аккумуляторами на 20 В (4 Ач), что гарантирует длительную работу без перезарядки. Модель включает три скорости вращения, ударный режим с частотой до 3300 уд/мин и подсветку для удобства в темных условиях. Комплект поставки включает два аккумулятора, зарядное устройство, поясную скобу и удобный кейс для транспортировки. Регулировка частоты вращения, наличие реверса и защита от перегрузки делают его незаменимым помощником в сложных задачах. Вес устройства всего 2.3 кг, что обеспечивает комфорт при длительной работе.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Частота вращения шпинделя
0-2750 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
90х180х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт ЗУБР Т7 - мощный профессиональный инструмент с бесщеточным двигателем и крутящим моментом до 500 Нм. Оснащен двумя аккумуляторами на 20 В (4 Ач), что гарантирует длительную работу без перезарядки. Модель включает три скорости вращения, ударный режим с частотой до 3300 уд/мин и подсветку для удобства в темных условиях. Комплект поставки включает два аккумулятора, зарядное устройство, поясную скобу и удобный кейс для транспортировки. Регулировка частоты вращения, наличие реверса и защита от перегрузки делают его незаменимым помощником в сложных задачах. Вес устройства всего 2.3 кг, что обеспечивает комфорт при длительной работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-500) - по цене 8050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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