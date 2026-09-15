Гайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
В наличии
Код товара: 637991
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
10
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х11
Вес, кг.
3.5
Описание товара Гайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255-41 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Незаменимый инструмент для автомобильной мастерской. Ударная функция помогает затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком позволяет устанавливать стандартные головки без переходников. Индикация уровня заряда батареи обеспечивает визуальный контроль оставшегося времени работы. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в условиях слабого освещения. Для удобной переноски и хранения изделие поставляется в кейсе
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Ширина, см
10
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255-41 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Незаменимый инструмент для автомобильной мастерской. Ударная функция помогает затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком позволяет устанавливать стандартные головки без переходников. Индикация уровня заряда батареи обеспечивает визуальный контроль оставшегося времени работы. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в условиях слабого освещения. Для удобной переноски и хранения изделие поставляется в кейсе
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 1 АКБ (4 А·ч)